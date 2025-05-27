«Найдите актера из Ливерпуля!»

На выставке воссоздана детская спальня Леннона, что очень понравилось его сестре Джулии Брэд, она назвала ее «очень трогательной». Во многом эта комната воссоздана именно по воспоминаниям Джулии, которые она описала в своей книге около двадцати лет назад. Его комнату она называет «кладовой», шириной всего в полтора метра: «Здесь все очень реалистично: кровать, красное одеяло. Это хорошая имитация того, как все выглядело. Джон все время был там, писал и рисовал свои мультфильмы». Брэд заметила также, что их семья устала от постоянных «находок» чего-то нового про Джона и ливерпульскую четверку в целом, и полагает, что были опубликованы, проданы или экранизированы уже все мелочи из жизни Леннона.