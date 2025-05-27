«Найдите актера из Ливерпуля!»

На лондонской тусовке по поводу открытия выставочного пространства, посвященного эволюции британского рока, 78-летняя Джулия Брэд, сестра Джона Леннона, громко негодовала относительно байопиков Джона, уличая создателей новых фильмов в том, что они не разговаривают с теми, кто реально знал музыкантов, «подвергшихся» повествованиям об их жизни и творчестве.
Новую выставку называют «данью уважения звукам, которые сформировали Британию». Помимо битломанской части, в экспозиции уделено много места группе The Libertines, хотя ее сложно назвать задающей тон следующим поколениям музыкантов. Историческая выставка в целом показывает британскую поп-музыку от ранних гимнов 60-х и 70-х годов до взрыва брит-попа 90-х до сегодняшних дней.
В части, посвященной Джону Леннону, подробно описываются ранние годы, которые сформировали его личность, а также период всемирной славы с The Beatles. Выставлены артефакты, картины, рисунки, сочинения, а также движущиеся фотографии и портреты, предоставленные художником Джеймсом Уилкинсоном. Он как-то говорил о портрете Леннона: «Я всегда слушаю музыку того человека, портрет которого пишу. Все портреты имеют какие-то атрибуты своих героев. К примеру, оправа этих очков Джона Леннона сделана из микрофонного провода, который он использовал на записи песни Imagine».
На выставке воссоздана детская спальня Леннона, что очень понравилось его сестре Джулии Брэд, она назвала ее «очень трогательной». Во многом эта комната воссоздана именно по воспоминаниям Джулии, которые она описала в своей книге около двадцати лет назад. Его комнату она называет «кладовой», шириной всего в полтора метра: «Здесь все очень реалистично: кровать, красное одеяло. Это хорошая имитация того, как все выглядело. Джон все время был там, писал и рисовал свои мультфильмы». Брэд заметила также, что их семья устала от постоянных «находок» чего-то нового про Джона и ливерпульскую четверку в целом, и полагает, что были опубликованы, проданы или экранизированы уже все мелочи из жизни Леннона.
Женщина призналась, что впадает в отчаяние, когда получает известие об очередном биографическом фильме о Джоне. Сейчас, например, идет работа над четырьмя крупнобюджетными биографическими фильмами режиссера Сэма Мендеса о каждом из битлов. «Но разве кто-нибудь когда-нибудь спрашивал нас? — возмущается Джулия, имея ввиду семьи музыкантов, — Ответ будет отрицательным. Сэм Мендес даже не приедет в Ливерпуль, и я не знаю, был ли он там когда-либо». Она особенно сожалеет, что в байопики не берут ливерпульских актеров, которых у них довольно много и их не надо специально учить изображать специфический местный акцент. Тот актерский каст, что был объявлен, решительно ее не устраивает. Харрис Дикинсон сыграет Леннона, роль Пола Маккартни досталась Полу Мескалу, Барри Кеоган воплотит Ринго Старра, а Джозеф Куинн исполнит роль Джорджа Харрисона. «Просто приезжайте в Ливерпуль и найдите актера из Ливерпуля!» — советует режиссеру сестра Леннона.
Джулия уверяет, что была бы только рада помочь сделать более достоверным фильм о ее брате, но сокрушается, что ее советов никто не спрашивает.