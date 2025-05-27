Ученые из США нашли эффективный способ нарезать лук без слез

Ученые из Корнеллского университета выяснили, что для нарезки лука без слез достаточно острого ножа и медленных движений. Об этом говорится в научной статье на платформе arXiv.
В исследовании говорится, что слезотечение вызывает вещество под названием син-пропантиаль-S-оксид, которое попадает в воздух после повреждения клетки лука. Для того, чтобы определить, при каких условиях усиливается выброс этого вещества, американские ученые создали специальную гильотину, которая нарезала лук ножами разной степени заточки и с разной скоростью.
Так, выяснилось, что тупой нож не разрезает луковицу, а сминает ее, из-за чего в воздух выбрасываются микроскопические капли сока, которые и вызывают слезотечение. При этом острый нож, на которой оказывается минимальное давление, не деформирует луковицу, благодаря чему капли вещества почти не распыляются.
Кроме того, ученые выяснили, что скорость нарезки также влияет на выделение лукового сока. В статье говорится, что медленная нарезка дает возможность аккуратно прорезать слои и избежать резкого выброса сока.