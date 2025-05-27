Ученые из США нашли эффективный способ нарезать лук без слез

Так, выяснилось, что тупой нож не разрезает луковицу, а сминает ее, из-за чего в воздух выбрасываются микроскопические капли сока, которые и вызывают слезотечение. При этом острый нож, на которой оказывается минимальное давление, не деформирует луковицу, благодаря чему капли вещества почти не распыляются.