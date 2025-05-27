В СПЧ оценили закон, обязывающий УК отчитываться перед собственниками квартир

По его словам, иногда организации, управляющие многоквартирными домами (МКД), появляются без реального согласования с их жителями, а также устанавливают неподъемные тарифы на коммунальные услуги., а также не выполняют свои обязанности по обеспечению безопасности, чистоты и благоустройства территорий. Вместе с тем, подчеркнул Брод, отсутствует механизм контроля за такими организациями, так как они «зачастую действуют в сговоре с муниципальными органами власти и пользуются их поддержкой».