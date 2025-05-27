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В СПЧ оценили закон, обязывающий УК отчитываться перед собственниками квартир

Закон, обязывающий управляющие компании, ТСЖ и ЖСК отчитываться перед собственниками жилья по единой форме, является актуальным ввиду роста жалоб на работу коммунальных организаций.

Закон, обязывающий управляющие компании, ТСЖ и ЖСК отчитываться перед собственниками жилья по единой форме, является актуальным ввиду роста жалоб на работу коммунальных организаций. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

По его словам, иногда организации, управляющие многоквартирными домами (МКД), появляются без реального согласования с их жителями, а также устанавливают неподъемные тарифы на коммунальные услуги., а также не выполняют свои обязанности по обеспечению безопасности, чистоты и благоустройства территорий. Вместе с тем, подчеркнул Брод, отсутствует механизм контроля за такими организациями, так как они «зачастую действуют в сговоре с муниципальными органами власти и пользуются их поддержкой».

Член СПЧ заявил, что необходимо усилить контроль прокуратуры и общественников, а принятый Госдумой законопроект обяжет УК подробно отчитываться о проделанной работе.

Напомним, 27 мая Госдума приняла закон, согласно которому коммунальные компании должны будут представлять отчет собственникам жилья — он будет составляться по единой форме.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что это позволит стандартизировать жилищно-коммунальные услуги и повысить прозрачность соответствующих организаций.