Роспотребнадзор: пляжи на территории Крыма соответствуют всем нормативам

Пляжи на территории Республики Крым соответствуют всем гигиеническим нормативам и пригодны для купания в курортный сезон. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«На сегодняшний день несоответствий ни по морской воде, ни по пляжному песку, пляжной гальке, ни по атмосферному воздуху, ни по воде питьевой на территории Крымского полуострова нет», — сообщила она.
Попова также заявила, что специалисты ведомства продолжают плотный мониторинг пляжей на территории Крыма и Севастополя в 2025 году. При этом пробы с мест для купания исследуются как в местных лабораториях, так и проходят проверку в Москве.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Анны Поповой, что Роспотребнадзор ввел ограничения для использования пляжей Анапы и Темрюкского района из-за загрязнений и несоответствия нормативам.