Эксперт объяснил, как будет работать специальное приложение для иностранцев

— Это приложение не будет постоянно вести какие-то онлайн-записи. Да, в приложении будут такие функции, но они будут доступны для человека в тот момент, когда он хочет этим воспользоваться. Это приложение в первую очередь создано для того, чтобы человек мог получать все, что ему нужно из цифровых услуг, легально, официально, а также это его цифровой паспорт, — пояснил специалист.