Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснил, как будет работать специальное приложение для иностранцев

IT-эксперт Пащенко: Приложение для иностранцев не будет постоянно вести записи.

Источник: Комсомольская правда

В России вводят специальное приложение для иностранцев. Каждый, кто приезжает в страну на работу, будет обязан установить его на свой смартфон. Оно поможет следить за местонахождением, активностью, а также облегчит доступ к официальным услугам. Специалист по информационным технологиям Григорий Пащенко объяснил, как это будет работать. Об этом пишет «Царьград».

— Это приложение не будет постоянно вести какие-то онлайн-записи. Да, в приложении будут такие функции, но они будут доступны для человека в тот момент, когда он хочет этим воспользоваться. Это приложение в первую очередь создано для того, чтобы человек мог получать все, что ему нужно из цифровых услуг, легально, официально, а также это его цифровой паспорт, — пояснил специалист.

Кроме того, приложение поможет защитить уроженцев, например, стран Средней Азии от мошенников, которые часто обманывают приезжих при оформлении документов или услуг. Геолокация же будет передаваться лишь с определенной периодичностью.

Приложение позволит проверять, действительно ли человек работает там, где он указал, и проживает по месту регистрации (по закону иностранец обязан проживать в том месте, которое он официально указал).