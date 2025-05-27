Эксперт объяснил, как будет работать специальное приложение для иностранцев

В России вводят специальное приложение для иностранцев. Каждый, кто приезжает в страну на работу, будет обязан установить его на свой смартфон. Оно поможет следить за местонахождением, активностью, а также облегчит доступ к официальным услугам. Специалист по информационным технологиям Григорий Пащенко объяснил, как это будет работать. Об этом пишет «Царьград».
— Это приложение не будет постоянно вести какие-то онлайн-записи. Да, в приложении будут такие функции, но они будут доступны для человека в тот момент, когда он хочет этим воспользоваться. Это приложение в первую очередь создано для того, чтобы человек мог получать все, что ему нужно из цифровых услуг, легально, официально, а также это его цифровой паспорт, — пояснил специалист.
Кроме того, приложение поможет защитить уроженцев, например, стран Средней Азии от мошенников, которые часто обманывают приезжих при оформлении документов или услуг. Геолокация же будет передаваться лишь с определенной периодичностью.
Приложение позволит проверять, действительно ли человек работает там, где он указал, и проживает по месту регистрации (по закону иностранец обязан проживать в том месте, которое он официально указал).