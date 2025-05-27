«Кукла-мотанка своими руками». Как прошел мастер-класс в Белорусском государственном театре кукол

«Сегодня мы делали куклу-мотанку — древнюю куклу, которая создавалась еще 5 тыс. лет назад. На самом деле видов кукол-мотанок очень много, но я выбрала игровую куклу, которая из девочки превращается в бабку. Вообще, на всех наших мастер-классах участники создают кукол, но в зависимости от праздника, к которому он приурочен, мы можем также делать открытки или устраивать маленькие флешмобы. Например, к 9 Мая мы создавали куклу-перевертыш, в которой было соединено два времени: война и мир. Кукла была медсестрой военного времени, превратившись затем в счастливую бабушку, жившую в послевоенное время», — пояснила Наталья Курганова.