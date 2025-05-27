«Кукла-мотанка своими руками». Как прошел мастер-класс в Белорусском государственном театре кукол

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Международного дня защиты детей во многих театрах и музеях проходят различные акции. Белорусский государственный театр кукол не стал исключением: 27 мая здесь прошел мастер-класс по изготовлению традиционной куклы-мотанки, уникальной в исполнении и необычной на вид. Корреспондент БЕЛТА побывала в театре и узнала, как часто там проводят подобные мероприятия и чем сегодня можно удивить детей.
Как рассказала художник-модельер театрального костюма Белорусского государственного театра кукол Наталья Курганова, мастер-классы театр начал проводить в декабре. При этом сама идея зрела уже давно, но именно к декабрю были улажены технические и административные вопросы.
«Сегодня мы делали куклу-мотанку — древнюю куклу, которая создавалась еще 5 тыс. лет назад. На самом деле видов кукол-мотанок очень много, но я выбрала игровую куклу, которая из девочки превращается в бабку. Вообще, на всех наших мастер-классах участники создают кукол, но в зависимости от праздника, к которому он приурочен, мы можем также делать открытки или устраивать маленькие флешмобы. Например, к 9 Мая мы создавали куклу-перевертыш, в которой было соединено два времени: война и мир. Кукла была медсестрой военного времени, превратившись затем в счастливую бабушку, жившую в послевоенное время», — пояснила Наталья Курганова.
По ее словам, не все дети сразу понимают, что кукла — перевертыш, а когда это осознают, то могут начать играть с ней в середине мастер-класса. При этом мальчишек создание кукол интересует не меньше, чем девчонок.
«Записаться на мастер-класс или экскурсии по театру можно через наш сайт. К нам часто приходят не только ребята из Минска, но и семьи, которые приехали в столицу на два дня на экскурсию. География не ограничивается Беларусью. У нас уже были семьи из Канады и Санкт-Петербурга. Часто это многодетные семьи с папами, которые не смогли попасть в театр, зато пришли сюда», — добавила Наталья Курганова.
Арина Лычковская — активный зритель театра. Сегодня она пришла на мастер-класс вместе с мамой и осталась под большим впечатлением, ведь до этого никогда не создавала кукол своими руками. Ее любимые спектакли — «Тутта Карлссон. Первая и единственная» и «В стране невыученных уроков». Арине особенно нравятся яркие и динамичные постановки про приключения.
В этот раз участниками мастер-класса стали также ребята из социально-педагогического центра и многодетных семей. Воспитатель социально-педагогического центра Минского района Татьяна Цвирко рассказала, что они с детьми посещали спектакли Театра кукол несколько раз, но именно на мастер-класс пришли впервые. «Свято-Елисаветинский монастырь курирует наш центр, благодаря чему мы уже несколько раз ездили сюда на спектакли. Это было восхитительно. Дети пришли в настоящий восторг. Формат мастер-класса им тоже очень нравится, ведь они всегда с удовольствием узнают и пробуют что-то новое», — заметила Татьяна Цвирко.
По словам брата Дмитрия из монастыря, они знакомят детей с церковными службами, а также стараются устраивать интересный культурный досуг. Театр кукол — один из их самых активных партнеров, двери которого всегда для них открыты.
Милана Боковец из социально-педагогического центра Минского района призналась, что ей нравится бывать на подобных мастер-классах, потому что там она узнает новое и может попробовать себя в совершенно неожиданных увлечениях. «Надеюсь, у меня получится еще раз прийти в этот театр и погрузиться в атмосферу настоящего праздника», — добавила участница. -0-