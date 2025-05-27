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Британские медики отложили забастовку после наезда на толпу в Ливерпуле

Врачи решили сосредоточиться на помощи пострадавшим.

Источник: Аргументы и факты

Забастовка сотрудников отделения микробиологии Ливерпульской клинической лаборатории одной из больниц города, намеченная на 27 мая, была отменена из-за наезда автомобиля на толпу. Об этом сообщается на сайте профсоюза Unite.

Ранее более 50 работников лаборатории планировали забастовку в знак протеста против чрезмерной нагрузки, связанной с нехваткой персонала. Их деятельность играет ключевую роль в диагностике и назначении лечения пациентам, поэтому приостановка работы могла серьёзно повлиять на оказание медицинской помощи.

Вечером 26 мая в центре Ливерпула автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего пострадали более 50 человек.

После произошедшего профсоюз принял решение отложить акцию протеста, чтобы полностью сосредоточиться на оказании помощи пострадавшим.

«После вчерашних трагических событий в Ливерпуле члены профсоюза немедленно решили приостановить забастовку и оказать всю необходимую поддержку пострадавшим», — сообщил председатель Unite Дерек Джонс.

Ранее сообщалось, что наезд на толпу в Ливерпуле совершил 53-летний местный житель.