Расчету зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3» из группировки войск «Центр» Вооруженных сил РФ удалось ликвидировать украинского летчика-аса на истребителе МиГ-29. По словам командира расчета Антона Осипова, пилоту трижды удавалось уклониться от удара, резко меняя курс при приближении к российской зоне контроля.
Однако когда пилот Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарушил безопасный эшелон, самолет был обнаружен радиолокационной системой. Операторы осуществили сопровождение и успешный пуск зенитной ракеты с последующим поражением воздушной цели.
— Я даже не сомневаюсь, что это был профи. Ас своего дела, — отметил Осипов в интервью телеканалу «Звезда».
Российская армия успешно противодействует и истребителям западного производства, которые состоят на вооружении у украинской армии. До этого депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук также сообщил о гибели подполковника ВСУ Алексея Меся, который проходил подготовку к полетам на боевых самолетах F-16. На фронте среди прочего был ликвидирован начальник штаба оперативного командования украинской армии «Запад» Александр Селецкий.
Первый украинский истребитель F-16 мог быть уничтожен в ходе удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области еще 28 августа 2024 года.