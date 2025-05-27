В Третьяковке открылся фестиваль камерной музыки

Музыка Сергея Рахманинова, даже если это произведения для фортепиано соло, отличается симфонизмом. «Элегическое трио» № 2 («Памяти великого художника») — не исключение. На сцене три музыканта — Андрей Баранов (скрипка), Алексей Жилин (виолончель) и Андрей Коробейников (фортепиано). Но если закрыть глаза, то создается впечатление: звучит оркестр. Настолько богатая, плотная фактура музыки, и как она рифмуется с ранней и не менее симфоничной работой Борисова-Мусатова. В музыке ощущается трагизм — трио посвящено Петру Чайковскому. Рахманинов переживал его смерть как утрату близкого человека (он называл себя его «прямым потомком»). Тональность ре-минор, в которой написано трио, была одной из любимых у Рахманинова, к ней он прибегал чаще всего в произведениях патетических. В то же время это одна из самых печальных тональностей в музыке вообще.