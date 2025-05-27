В Третьяковке открылся фестиваль камерной музыки

Юбилейный, десятый по счету международный фестиваль камерной музыки VIVARTE открылся в Третьяковской галерее. Картины Врубеля, музыка Рахманинова и Танеева, а также «премьера» — впервые из запасников вышло в свет полотно Борисова-Мусатова «Суд Париса». Этому художнику и посвятили первый вечер фестиваля.
Зал Врубеля в Третьяковской галерее в Лаврушинском. В окружении картин на сцене стоит рояль, подготовлены места для музыкантов, а рядом — картина Виктора Борисова-Мусатова «Суд Париса», которая не одно десятилетие провела в фондах Третьяковской галереи и в этот вечер впервые вышла в свет. Одна из ранних работ художника основана на знаменитом сюжете про «яблоко раздора», когда обиженная богиня Эрида, которую не позвали на свадебное торжество Пелея и Фетиды, решила подбросить яблоко с надписью «Прекраснейшей». Мгновенно стали спорить Гера, Афина и Афродита. Разрешить конфликт предстояло Парису, который отдал предпочтение Афродите.
В музее обычно соблюдают тишину. Но сколь волшебно ощущение, когда в глазах отражается шедевр живописи, а привычная тишина нарушается прекрасной музыкой, дополняющей произведения изобразительного искусства. В этот вечер звучали шедевры камерной музыки двух Сергеев — Рахманинова и Танеева. И картина действительно оживает, едва звучит музыка. Не зря живопись Борисова-Мусатова называют музыкальной, находя параллели между композицией музыкального произведения и его полотнами.
Оба композитора и художник — современники, все имена ассоциируются с эпохой Серебряного века. Но имя Борисова-Мусатова было привлекательно разве что для авангардистов, чего нельзя сказать о композиторах.
Музыка Сергея Рахманинова, даже если это произведения для фортепиано соло, отличается симфонизмом. «Элегическое трио» № 2 («Памяти великого художника») — не исключение. На сцене три музыканта — Андрей Баранов (скрипка), Алексей Жилин (виолончель) и Андрей Коробейников (фортепиано). Но если закрыть глаза, то создается впечатление: звучит оркестр. Настолько богатая, плотная фактура музыки, и как она рифмуется с ранней и не менее симфоничной работой Борисова-Мусатова. В музыке ощущается трагизм — трио посвящено Петру Чайковскому. Рахманинов переживал его смерть как утрату близкого человека (он называл себя его «прямым потомком»). Тональность ре-минор, в которой написано трио, была одной из любимых у Рахманинова, к ней он прибегал чаще всего в произведениях патетических. В то же время это одна из самых печальных тональностей в музыке вообще.
Несколько другая ситуация с квартетом Танеева. Для его исполнения на сцене к музыкантам присоединилась Анна Серова (альт). Вообще, камерная музыка на рубеже веков была словно не модной. Но и Танеев за модными тенденциями следил мало, выбрав свой, подходящий только ему, путь. Его «творческой лабораторией» стала камерная музыка, в которой воплотился весь его талант, с одной стороны, а с другой — все лучшие качества его не только как композитора, но и как человека. Лиризм, откровенность и искренность, чистота.
Неслучайные параллели мы можем провести между двумя произведениями в программе. Оба композитора сочиняли ансамбли с опорой на симфоническое творчество, оба посвятили произведения коллегам-музыкантам (у Танеева посвящение Юлиусу Блоку, знаменитому филофонисту и популяризатору в России фонографа). Музыка, казалось бы, не так близка почти авангардному Борисову-Мусатову, но сколь гармоничным оказалось единение шедевра живописного и шедевров музыкальных…