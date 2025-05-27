Стеб и агрессия: психолог Масолова объяснила популярность Кадышевой у молодежи

По словам эксперта, в основе интереса зуммеров и миллениалов к творчеству Кадышевой лежит стеб — увлечение тем, что в обычных условиях привлечь внимание не может. Специалист отметила, что молодежь воспринимает песни артистки с юмором, а не проявляет искренний интерес к подобной народной музыке.