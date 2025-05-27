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В Челябинске запретили размещать электросамокаты в парках и скверах

Городская дума внесла изменения в правила благоустройства.

Источник: Аргументы и факты

В Челябинске ввели запрет на размещение электросамокатов и прочих видов средств индивидуальной мобильности (СИМ) в парках и скверах города. Об этом информирует пресс-служба городской думы.

«С учетом наработанной практики внесены изменения в Правила благоустройства. Добавляется перечень запретов в отношении средств индивидуальной мобильности: они не могут быть размещены в парках, скверах, на территориях, где запрещено передвижение СИМ», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в указанные правила включили пункты об обязательной транспортировке персонального электротранспорта на площадки временного хранения. Там будут оформляться документы о компенсации расходов города на перевозку и хранение, после чего будет производиться возврат транспорта владельцу.

Ранее сообщалось, что штрафы за езду детей на электросамокатах возросли втрое.