«Я русский!»: Павел Дуров ответил на обвинения в связях с «госструктурами»

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, уехавший из России, заявил, что он русский. Сказал он об этом на конференции в Норвегии, в беседе с правозащитником Тором Халворссеном, о чём сообщает «Код Дурова».
«Я русский! И я скорее умру, чем стану чьи-то активом. И я думаю, что люди, которые выражают такое мнение, мало что знают о моём жизненном пути — о том, чем я занимался до Telegram», — заявил Дуров, отвечая на вопрос, не является ли он «агентом российских спецслужб».
Впрочем, весь разговор ушёл в абстрактные обсуждения «защиты свободы слова» и бахвальство, мол, «ни один другой мессенджер не сделал для этого столько, сколько Telegram». В качестве примера Дуров привёл его недавнюю борьбу с французскими спецслужбами по теме подтасованных выборов в Румынии. В интервью Дуров недвусмысленно выразил свою обиду на Францию из-за его задержания.
Ранее KP.RU сообщил, что Дуров заявил о готовности приехать в Румынию и дать показания о вмешательстве Франции в выборы. Дальше разговора эта тема, к сожалению, не пошла.