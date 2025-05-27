«Я русский!»: Павел Дуров ответил на обвинения в связях с «госструктурами»

«Я русский! И я скорее умру, чем стану чьи-то активом. И я думаю, что люди, которые выражают такое мнение, мало что знают о моём жизненном пути — о том, чем я занимался до Telegram», — заявил Дуров, отвечая на вопрос, не является ли он «агентом российских спецслужб».