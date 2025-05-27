Российское авторское кино увидят в 50 штатах США

— А мы с Кириллом до этого не были знакомы. Он невероятно эрудированный и скромный человек, один из самых интересных и возможно недооцененных режиссеров. Кирилл прочитал немало книг и, как будто многое узнав о жизни, не стремится ее обуздать. Милуоки, где он живет, — прекрасный небольшой по американским меркам город с искренними и открытыми людьми. Куда бы мы ни заходили, я спрашивал у Кирилла: «Это твои знакомые?». Оказалось, нет, а было ощущение, что они много лет дружат. Люди открывали нам двери домов и католического храма, показывали свои мастерские. Мы кое-что придумали с Кириллом и, может быть, вместе сделаем фильм.