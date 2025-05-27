Российское авторское кино увидят в 50 штатах США

Продюсер авторского кино Максим Добромыслов, известный по картинам «Межсезонье», «Продукты 24», «Курская магнитная аномалия», недавно побывал в Калифорнии вместе с режиссером Иваном Сосниным. На кинофестивале в Сан-Хосе они представляли фильм «Пришелец». А потом случилось невероятное путешествие с Западного побережья к Восточному через всю Америку, в ходе которого началась подготовка к туру независимого российского кино в США. Того самого кино, которое пресыщенные российские прокатчики не хотят показывать.
Уже прошли аналогичные трипы по Европе и Латинской Америке, где показывали фильмы на заброшенных промышленных объектах, под открытым небом, в клубах и барах. Все это напоминает передвижной цирк. Зарубежные зрители увидели во время двух туров «Лебединое озеро» Антона Бильжо, «Рапану» Виталия Суслина, вгиковского одногруппника Максима Добромыслова, «Межсезонье» Александра Ханта. Теперь может присоединиться якутский режиссер-самородок Дмитрий Давыдов, с которым сделаны «Прозрачные земли».
Максим Добромыслов генерирует идеи на ходу. Он из небольшого городка Воронежской области, окончил режиссерский факультет ВГИКа. Мы поговорили о предстоящей авантюре. Как еще ее назвать? Все, как в авторском кино: есть идея, денег нет, но люди на свой страх и риск отправляются в неизведанное. Максима часто спрашивают, а зачем все это надо — продюсирование короткого метра, безумные трипы независимого кино галопом по Европам? Он отвечает: «Не в деньгах счастье. Если ты что-то не сделаешь, то вероятно, что никто другой не сделает тоже».
— Как «Пришелец» Ивана Соснина попал на американский кинофестиваль?
— Мы отправили туда заявку, и фильм взяли в конкурс. В Сан-Хосе представлены в основном американские фильмы, в том числе и экспериментальные. Зрители доброжелательно к нам отнеслись. Их удивили декорации, необычный дом героя (дом, кстати, реальный, в поселке Мурзинка Свердловской области, о котором Иван Соснин хотел даже снять документальный фильм. Его владелец лет двадцать продолжал дело отца, мечтавшего построить башню, с которой бы открывался вид на весь Урал. И теперь это чудо из палок и бутылок построено. — С. Х.). Американских зрителей поразила красота Урала, снег и юная актриса Алена Мирошникова (девочку из Калининграда с внеземной внешностью нашли в Интернете. — С. Х.). Они говорили, что все люди похожи, и у них такие истории происходят.
— Получить американскую визу сегодня непросто.
— Мы поехали на фестиваль большой компанией — режиссер Иван Соснин и три продюсера — Яна Шмайлова, Соня Меркулова и я. У меня не было проблем с получением визы, хотя я до этого не был в США. Думаю, что помогло приглашение от фестиваля. В Сан-Франциско, куда я прилетел, пограничники оказались строгими, расспрашивали, кто я и откуда. Когда я произнес слово «продюсер», то офицер даже немного вытянулся. На него моя профессия произвела впечатление, и он пожелал хорошо провести время на фестивале.
— Отправляясь в Калифорнию, вы уже имели план по продвижению независимого кино?
— Это наша давняя мечта — организовать большой тур по США. Я заранее продумал, куда нужно заехать. Мы хотим посетить все 50 штатов Америки, сесть в большой автобус, в котором можно ночевать. Мы будем переезжать из города в город, показывать кино, встречаться с людьми. Я посетил Милуоки, где много лет живет прекрасный режиссер Кирилл Михановский, снявший «Гив ми либерти». Это рядом с Чикаго. Мы с ним списались, и он пригласил меня к себе.
— Кроме «Гив ми либерти» в каннской «Неделе критики» показывали его «Сны о рыбе». Кирилл приезжал в Калининград на фестиваль «Короче», где довелось взять у него интервью. Кстати, мама Кирилла — Елена Михановская, художник по костюмам на фильмах «Вся королевская рать» и «Звонят, откройте дверь».
— А мы с Кириллом до этого не были знакомы. Он невероятно эрудированный и скромный человек, один из самых интересных и возможно недооцененных режиссеров. Кирилл прочитал немало книг и, как будто многое узнав о жизни, не стремится ее обуздать. Милуоки, где он живет, — прекрасный небольшой по американским меркам город с искренними и открытыми людьми. Куда бы мы ни заходили, я спрашивал у Кирилла: «Это твои знакомые?». Оказалось, нет, а было ощущение, что они много лет дружат. Люди открывали нам двери домов и католического храма, показывали свои мастерские. Мы кое-что придумали с Кириллом и, может быть, вместе сделаем фильм.
— Где еще удалось побывать?
— В нескольких университетах: в Бостоне, Гарварде, Йеле. Я решил, что сначала надо проехать по точкам, где изучают кино. Один из профессоров, читающий курс по истории кино, сказал мне, что в Бостоне 80 университетов. Я подумал, как это здорово, хорошо бы по ним пройтись. Но у меня было немного времени.
Меня поселили у американцев. Рано утром я увидел, как дети, пока родители спят, читают книги. Один ребенок ходит в детский сад, другой — в школу. Возможно, я оказался в гостях у интеллектуалов, но поголовное чтение меня впечатлило. Дети не сидят целыми днями, уткнувшись в телефон. У многих его просто нет. Когда я был в гостях у профессора Милуокского университета, он рассуждал с друзьями за рюмочкой о Наташе Ростовой. У нас давно ничего подобного не обсуждают. Разве что в школе.
— Почувствовали разницу в организации тура, имея за плечами аналогичный опыт в Европе и Латинской Америке?
— В Латинской Америке очень простые люди. У них ничего нет, но они открытые. Приходили к нам и спрашивали: «Вы из России приехали? Мы хотим вам на гитаре сыграть». Это было нежно и трогательно. Какие-то девушки пели нам песни. Художники приносили картины. Каждый хотел познакомить с культурой своей страны.
— Почти как в Тверской области, куда я к вам приезжала на съемки «Прозрачных деревень». Там тоже нам играли на гармони, демонстрировали свои таланты.
— Да, похоже. Там тоже открытые люди. Свой первый тур мы проводили в Европе, которую неплохо знаем. Америка — другая. Там иначе мыслят, но очень любят зрелища. Нигде на улицах людей нет, а заходишь на стадион тысяч на 30, и он забит битком.
— Вы же там на матч с Овечкиным попали?
— Да, мы вместе с Иваном Сосниным туда пошли. Мы уже выезжали из гостиницы в Сан-Хосе, заказали такси. Смотрим, по улице идут маленькие дети и у всех на футболках написано «Овечкин». Иван спросил, что за культ такой. И кто-то сказал, что сегодня матч. Мы отменили такси, пошли на стадион, купили последние билеты. Овечкин прекрасно играл. Весь зал был одет в форму с его именем. А потом в Сан-Франциско мы пошли на баскетбол. В перерыве что-то разыгрывали, бросали в сторону трибун. А мы далеко сидели. И вдруг выигрыш прилетел Ване Соснину в руки — футболка, еще что-то. Фантастика!
— Уже решили, какие фильмы повезете в США?
— Готового списка пока нет. Пока ориентируюсь на фильмы нашей компании, своих друзей: Александра Ханта, Виталия Суслина, Антона Бильжо. Мы разговариваем с продюсерами и режиссерами, кому это могло бы быть интересно. Из-за того, что тур большой, и за 10 дней по 50 штатам не проехать, думаю, возникнут некоторые сложности. Хотим заехать на Аляску. У нас есть кинематографист Антон Селезнев из Ростова-на-Дону, мечтающий подняться на самую высокую точку Северной Америки — гору Мак-Кинли. Антон уже покорял вершины в Южной Америке, Африке, Эверест. Я даже хотел снять с ним об этом кино.
— Где планируете показы?
— Пока мы в поиске, но в Сан-Франциско я встречался с руководителями «Вuвва Gump» из моего любимого фильма «Форрест Гамп» Роберта Земекиса (была там такая вымышленная компания. — С. Х.). У них есть в 32 штатах рестораны, и они готовы нас принять в свои залы.
— Наше авторское кино хотят видеть в мире, а востребовано ли оно у нас?
— Будем честны, наши режиссеры снимают авторское кино, которое в нашей стране не нужно. Мы пытаемся сейчас с моим коллегой Денисом Ковалевским выпустить в прокат «Филателию» Натальи Назаровой (Наташи не стало 2 апреля 2025 года. — С. Х.). Все нам ответили «нет».
— Казалось бы, такая история, близкая многим людям. Осенью на Каирском кинофестивале довелось присутствовать на триумфе картины, отмеченной тремя наградами. «Филателия» получила главные призы на «Окне в Европу» в Выборге, на «Сталкере» в Москве. Но все это не аргумент?
— «Филателия» — великолепное кино, но прокатчики не видят в нем потенциала. Они заранее уверены, что зритель на него не пойдет. Один дистрибьютор мне сказал, что если кино не собирает 200 млн, то и разговаривать не о чем. Сказки, в которые вливаются огромные бюджетные деньги, сильно на них подействовали. Прошу дистрибьюторов: «Возьмите авторское кино, один-два фильма в год, просто в порядке благотворительности. Не все же в деньги упирается». А им неинтересно.
Побеждаешь на фестивалях, собираешь дипломы в офисе до тех пор, пока в какой-то момент не скажешь себе: «Все! Я надорвался». Происходит выжигание авторского кино. И тур в Америку — это что-то сумасшедшее. Мне говорят, что это бред, потеря времени и денег. А мне кажется, что это поиск новой жизни, решений, подходов. Нужно действовать, и это к чему-то приведет.