В Ростовской области пройдет акция льготной стерилизации

29 мая в Ростовской области состоится специальная акция по льготной стерилизации домашних животных. Об этом сообщили на сайте регионального правительства. Ветеринары напоминают, что эта процедура не только гуманно решает проблему бездомных животных, но и улучшает качество жизни питомцев.