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В Ростовской области пройдет акция льготной стерилизации

29 мая на Дону пройдет акция льготной стерилизации.

Источник: Комсомольская правда

29 мая в Ростовской области состоится специальная акция по льготной стерилизации домашних животных. Об этом сообщили на сайте регионального правительства. Ветеринары напоминают, что эта процедура не только гуманно решает проблему бездомных животных, но и улучшает качество жизни питомцев.

Польза стерилизации: нормализует гормональный фон, делает животное более спокойным, увеличивает продолжительность жизни, снижает риски онкологических заболеваний. Это самый эффективный и гуманный способ контроля численности бездомных животных. При этом питомцы становятся более уравновешенными и здоровыми.

— Напоминаем, что записаться в клиники необходимо заранее, — говорится в сообщении.

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