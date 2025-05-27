В Ростовской области пройдет акция льготной стерилизации

29 мая в Ростовской области состоится специальная акция по льготной стерилизации домашних животных. Об этом сообщили на сайте регионального правительства. Ветеринары напоминают, что эта процедура не только гуманно решает проблему бездомных животных, но и улучшает качество жизни питомцев.
Польза стерилизации: нормализует гормональный фон, делает животное более спокойным, увеличивает продолжительность жизни, снижает риски онкологических заболеваний. Это самый эффективный и гуманный способ контроля численности бездомных животных. При этом питомцы становятся более уравновешенными и здоровыми.
— Напоминаем, что записаться в клиники необходимо заранее, — говорится в сообщении.
Подпишись на нас в Telegram.