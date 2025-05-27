«На роль Наполеона претендует Макрон». Коротченко обозначил военные амбиции Евросоюза

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современная Европа движется по опасной траектории милитаризации и политического реваншизма. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», российский журналист и военный эксперт Игорь Коротченко.
«Зубы дракона посеяны. Взойдут ли они — это второй вопрос», — подчеркнул он, говоря о текущих геополитических процессах. По мнению эксперта, на фоне общей эскалации конфликта и роста военных амбиций европейских стран, особенно Германии и Франции, Европа теряет приверженность антивоенным ценностям, которые доминировали в 60-х годах прошлого века. «Очень опасная фигура — Урсула фон дер Ляйен, на мой взгляд. Она может стать и хочет быть драйвером нового военного развития Европы. Новый канцлер Германии — тоже фигура неоднозначная. Есть опасения, что может принять политическое решение о передаче крылатых ракет Taurus Вооруженным силам Украины. Это резко драматизирует ситуацию и делает ее подверженной различного рода рискам», — заявил Коротченко.
Переход к призывной армии и наращивание оборонки. Коротченко оценил военные планы Евросоюза Коротченко: недавний разговор Путина и Трампа показал синхронизацию подходов Москвы и Вашингтона.
Он также отметил усиление давления на европейских лидеров, стремящихся к самостоятельной политике: «Против относительно самостоятельных европейских политиков, таких как Орбан, Вучич, мы видим, что инспирируются цветные революции».
Коротченко обратил внимание и на активное финансирование белорусской оппозиции за рубежом. «Мы видим, как накачивают структуры, которые создали беглые белорусские оппозиционеры, как выделяются бюджеты, это не только Польша, Литва, прибалты, но и ряд европейских элит, — сказал он. — Появление нового Гитлера возможно. Возможно, это будет неожиданная фигура, возможно, это будет продолжение политической карьеры действующих европейских политиков». Он добавил, что на роль Наполеона претендует президент Франции Эммануэль Макрон, «совершенно безответственное поведение… но все-таки Франция — ядерная держава».
По словам эксперта, Польша демонстрирует признаки форсированной милитаризации. «Планы создания полумиллионной армии, закупка десятков истребителей пятого поколения F-35, массированные закупки бронетехники, стремление разместить на своей территории американское тактическое ядерное оружие — все это говорит о серьезной военной подготовке», — добавил спикер.
Коротченко подчеркнул, что оценивать ситуацию необходимо не по заявлениям, а по реальному потенциалу: «Польша реально готовится к войне. Литва активно приглашает на свою территорию иностранный воинский контингент. Сейчас идет развертывание бронетанковой бригады Бундесвера. Тенденции неблагоприятные, но в то же время как бы будущее не предопределено, мы должны сами бороться и выстраивать его».-0-