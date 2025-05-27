«На роль Наполеона претендует Макрон». Коротченко обозначил военные амбиции Евросоюза

«Зубы дракона посеяны. Взойдут ли они — это второй вопрос», — подчеркнул он, говоря о текущих геополитических процессах. По мнению эксперта, на фоне общей эскалации конфликта и роста военных амбиций европейских стран, особенно Германии и Франции, Европа теряет приверженность антивоенным ценностям, которые доминировали в 60-х годах прошлого века. «Очень опасная фигура — Урсула фон дер Ляйен, на мой взгляд. Она может стать и хочет быть драйвером нового военного развития Европы. Новый канцлер Германии — тоже фигура неоднозначная. Есть опасения, что может принять политическое решение о передаче крылатых ракет Taurus Вооруженным силам Украины. Это резко драматизирует ситуацию и делает ее подверженной различного рода рискам», — заявил Коротченко.