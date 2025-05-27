Стало известно, кто заклеивает камеры на ноутбуках, опасаясь слежки

Около трети (почти 31 процент) россиян старше 35 лет чаще всего проявляют опасения и заклеивают камеру на своих гаджетах. Об этом рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Организация предоставила данные на основе исследования среди 550 респондентов разных возрастных групп.
— Удивительно, но именно группа старше 35 лет проявляет наибольшую настороженность. Несмотря на то что в этой группе больше доверия к классическим устройствам, почти каждый третий — 30,95 процента — заклеивает камеру, — рассказал эксперт.
Чаще всего заклеивают камеру на компьютере — 16,7 процента. Со смартфонами такие манипуляции проводят реже — в 9,5 процента случаев.
В случае с респондентами от 17 до 35 лет камеру телефона заклеивают 8,5 процента, компьютерную — 8,7 процента, еще 1,6 процента — на всех устройствах.
— Среди младших участников — тех, кому меньше 17 лет, — 26 процента заклеивают камеру в той или иной форме. Особенно часто дети прикрывают камеру телефона — так ответили 13,2 процента, — приводит слова Зыкова RT.
Причем в Министерстве внутренних дел РФ посоветовали заклеивать камеры. По заявлениям ведомства, наклейка на объективе фронтальной камеры смартфона может избавить пользователя от некоторых угроз. Правоохранители пояснили, что сейчас действует множество кол-центров, расположенные на территории Украины, которые могут, например, позвонить начальнику человека по видео и записать его образ.