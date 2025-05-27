Стало известно, кто заклеивает камеры на ноутбуках, опасаясь слежки

Причем в Министерстве внутренних дел РФ посоветовали заклеивать камеры. По заявлениям ведомства, наклейка на объективе фронтальной камеры смартфона может избавить пользователя от некоторых угроз. Правоохранители пояснили, что сейчас действует множество кол-центров, расположенные на территории Украины, которые могут, например, позвонить начальнику человека по видео и записать его образ.