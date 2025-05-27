Тищенко: мы заинтересованы в том, чтобы конфликт в Украине завершился в самые короткие сроки

«Это наши границы, это наши братья, причем с одной и с другой стороны. Мы настроены на то, чтобы эта ситуация наконец-то вышла на настоящий мирный процесс. И тоже очень заинтересованы в том, чтобы конфликт завершился в самые короткие сроки», — отметил эксперт. Он также добавил, что мы готовы помочь в плане того, чтобы контакт продолжался. -0-