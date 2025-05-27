Умер актер из «Полуночного блюза» и «В Багдаде все спокойно» Каминский

Скончался советский и узбекистанский актер театра и кино, режиссер и театральный деятель Михаил Каминский.
«Ушел из жизни Михаил Давидович Каминский — актер, режиссер, педагог, один из тех, кто создавал театр “Ильхом”», — говорится в некрологе на сайте театра.
Известно, что актер ушел из жизни 26 мая, причины его смерти не указываются.
Каминский родился в 1953 году, в 1980-м окончил Театральный институт имени Островского. Актер служив в Русском ТЮЗе, Ташкентском русском театре имени Горького, с 1998 года был худруком ташкентского театра «Аладдин», с 2022 года — руководителем актерской мастерской в Ташкентском филиале ВГИКа.
Актер снялся в фильмах «Прощай, зелень лета…», где сыграл роль дяди Изи, в «Полуночном блюзе», где выступил в роли главного героя Алекса, а также в работах «Шайтанат — царство бесов», «Кто ты такой?», «В Багдаде всё спокойно» и других. В комедии «Робинзон Кузи» выступил сорежиссером.
Каминский является заслуженным артистом Узбекистана.
Ранее сообщалось, что звезда фильма «Каникулы Кроша» Василий Фунтиков скончался в возрасте 62 лет после перенесенного инсульта.