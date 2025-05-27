Умер актер из «Полуночного блюза» и «В Багдаде все спокойно» Каминский

Актер снялся в фильмах «Прощай, зелень лета…», где сыграл роль дяди Изи, в «Полуночном блюзе», где выступил в роли главного героя Алекса, а также в работах «Шайтанат — царство бесов», «Кто ты такой?», «В Багдаде всё спокойно» и других. В комедии «Робинзон Кузи» выступил сорежиссером.