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Банк обвинили в жестокости после требования личной явки 96-летней парализованной женщины

В Мексике разгорается скандал вокруг банка, сотрудники которого потребовали личной явки 96-летней парализованной женщины для получения пенсии.

В Мексике разгорается скандал вокруг банка, сотрудники которого потребовали личной явки 96-летней парализованной женщины для получения пенсии. Инцидент произошел в городе Оахака-де-Хуарес, штат Оахака, и вызвал волну возмущения после публикации видео в соцсетях.

На кадрах видно, как Фиделию Васкес Нуньо, которая из-за возраста и болезней давно не может передвигаться, привезли в отделение на машине скорой помощи.

Несмотря на предоставленные сыном женщины медицинские документы и доверенность, банк отказался выплачивать пенсию, сославшись на ошибку в данных. Сотрудники учреждения настаивали, чтобы Нуньо явилась лично, несмотря на ее состояние. «Мы сделали все, что от нас требовалось, но они проигнорировали документы и продолжали требовать ее присутствия», — заявил сын пенсионерки.

Дочь женщины рассказала, что в банке усомнились в ее личности из-за изменений во внешности. «Они заявили, что ее черты лица не совпадают с биометрическими данными в базе, хотя маме 96 лет!», сказала она. Женщина возмутилась: «Конечно, она выглядит иначе, чем десятилетия назад»..

После огласки дети Нуньо подали жалобу в государственные органы, привлекая внимание к бесчеловечной бюрократии.

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