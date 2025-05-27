Банк обвинили в жестокости после требования личной явки 96-летней парализованной женщины

Несмотря на предоставленные сыном женщины медицинские документы и доверенность, банк отказался выплачивать пенсию, сославшись на ошибку в данных. Сотрудники учреждения настаивали, чтобы Нуньо явилась лично, несмотря на ее состояние. «Мы сделали все, что от нас требовалось, но они проигнорировали документы и продолжали требовать ее присутствия», — заявил сын пенсионерки.