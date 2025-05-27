WhatsApp сообщил о запуске приложения для iPad

Мессенджер WhatsApp* сообщил о запуске приложения для планшетов iPad производства американской компании Apple.
«WhatsApp для iPad», — сообщается в публикации мессенджера в соцсети X**.
К сообщению прикреплена ссылка для установки приложения.
Ранее стало известно, что в WhatsApp появилась новая функция.
В мессенджере расширили возможности аудиочатов, сделав их доступными для всех групповых бесед.
* принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.
** соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.