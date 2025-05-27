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WhatsApp сообщил о запуске приложения для iPad

Приложение уже доступно для установки.

Источник: Аргументы и факты

Мессенджер WhatsApp* сообщил о запуске приложения для планшетов iPad производства американской компании Apple.

«WhatsApp для iPad», — сообщается в публикации мессенджера в соцсети X**.

К сообщению прикреплена ссылка для установки приложения.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появилась новая функция.

В мессенджере расширили возможности аудиочатов, сделав их доступными для всех групповых бесед.

* принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.

** соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.