Первый поток «Школы героев» в Самарской области завершил обучение

Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками проекта — защитниками, вернувшимися в Самарскую область с СВО.
В Самарской области завершилось обучение первого потока «Школы героев» — регионального аналога федеральной программы «Время героев», реализуемой по поручению президента Владимира Путина. Вечером 27 мая губернатор Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками проекта, чтобы подвести первые итоги.
Программа объемом в 250 академических часов включала в себя не только теоретические занятия, но и практические элементы: стажировки, мастер-классы, участие в совещаниях и общественно-политических мероприятиях. Такой комплексный подход позволил участникам СВО получить необходимые навыки для продолжения службы на благо страны «на гражданке».
Многие выпускники уже трудоустроились на государственную и муниципальную службу, начали реализацию собственных проектов. Особенностью программы стало назначение участников кураторами глав муниципальных образований — это позволило организовать продуктивный обмен опытом и выработать новые подходы к управлению на местах.
«Мы приложили все усилия, чтобы сделать проект не “для галочки”, а полезным и эффективным», — отметил Федорищев в своем ТГ. Разработанные выпускниками инициативы будут интегрированы в работу областного правительства.
Уже в июне стартует второй поток обучения. По очной форме подготовку пройдут 45 человек, еще 45 действующих участников специальной военной операции войдут в резерв программы.