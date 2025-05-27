Первый поток «Школы героев» в Самарской области завершил обучение

Программа объемом в 250 академических часов включала в себя не только теоретические занятия, но и практические элементы: стажировки, мастер-классы, участие в совещаниях и общественно-политических мероприятиях. Такой комплексный подход позволил участникам СВО получить необходимые навыки для продолжения службы на благо страны «на гражданке».