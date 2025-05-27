Бабушка и молодая мама: стикеры о вежливом поведении обновили в метро Москвы

Дизайн специальных стикеров о вежливом поведении в московском метро обновили и сделали более наглядными — на наклейках появились беременная женщина, маломобильный пассажир, мама с ребенком и пожилой человек. Об этом во вторник, 27 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
По словам представителей ведомства, после изменения оформления стикеров надпись о необходимости уступать места сделали крупнее, чтобы пассажиры столичной подземки смогли сразу ее увидеть. Кроме того, для новых иллюстраций использовали полупрозрачный материал, который не помешает смотреть в окно на станции. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что в ближайшие несколько неделей свыше 24 тысяч новых наклеек разместят во всех поездах метро на каждой линии подземки.
— Всего в транспорте пассажиры могут встретить 1,2 миллиона информационных материалов о культуре поведения в транспорте. Продолжаем улучшать качество обслуживания пассажиров, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин, — передает слова Ликсутова Telegram-канал столичного дептранса.
Сам Собянин назвал московское метро символом надежности, безопасности и стабильности. Он отметил, что около 50 станций признаны объектами культурного наследия России, каждая из них уникальна. А в строительстве участвовали выдающиеся советские и российские архитекторы.