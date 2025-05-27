Бабушка и молодая мама: стикеры о вежливом поведении обновили в метро Москвы

По словам представителей ведомства, после изменения оформления стикеров надпись о необходимости уступать места сделали крупнее, чтобы пассажиры столичной подземки смогли сразу ее увидеть. Кроме того, для новых иллюстраций использовали полупрозрачный материал, который не помешает смотреть в окно на станции. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что в ближайшие несколько неделей свыше 24 тысяч новых наклеек разместят во всех поездах метро на каждой линии подземки.