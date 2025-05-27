Более 11 тыс. человек. Стало известно, сколько молодежи трудоустроят в этом году в Минске

Наталья Силистровская отметила, что комитет по труду организовывает временную занятость молодежи как с финансированием, так и в форме индивидуального трудоустройства. «Временной занятостью мы планируем охватить более 11 тыс. молодых человек по Минску, это на 2,5 тыс. больше, чем в прошлом году. Для индивидуального трудоустройства мы сотрудничаем с нанимателями, прорабатываем с ними вопросы временной занятости как в свободное от учебы время, так и в период летних каникул. У нас формируется перечень организаций, заявивших о готовности принять нашу молодежь. Его мы постоянно поддерживаем в актуальном состоянии, размещаем на государственном портале службы занятости, направляем в учреждения образования, в БРСМ. Также мы разработали информационные афиши, которые размещены в том числе на сайтах школ», — рассказала она.