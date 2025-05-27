Более 11 тыс. человек. Стало известно, сколько молодежи трудоустроят в этом году в Минске

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель начальника отдела организации содействия занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Наталья Силистровская в пресс-центре БЕЛТА рассказала, сколько молодежи трудоустроят в этом году в Минске.
Наталья Силистровская отметила, что комитет по труду организовывает временную занятость молодежи как с финансированием, так и в форме индивидуального трудоустройства. «Временной занятостью мы планируем охватить более 11 тыс. молодых человек по Минску, это на 2,5 тыс. больше, чем в прошлом году. Для индивидуального трудоустройства мы сотрудничаем с нанимателями, прорабатываем с ними вопросы временной занятости как в свободное от учебы время, так и в период летних каникул. У нас формируется перечень организаций, заявивших о готовности принять нашу молодежь. Его мы постоянно поддерживаем в актуальном состоянии, размещаем на государственном портале службы занятости, направляем в учреждения образования, в БРСМ. Также мы разработали информационные афиши, которые размещены в том числе на сайтах школ», — рассказала она.
В рамках Городского родительского университета о возможностях занятости молодежи, особенно в летний период, проинформируют законных представителей несовершеннолетних желающих поработать. «Там расскажут о необходимых для этого документах, подробно объяснят весь механизм трудоустройства, благодаря которому дети смогут получить первый трудовой опыт и заработать первые деньги. Основная масса молодежи у нас по временной трудовой занятости сориентирована на летний период, поэтому летом более 4 тыс. несовершеннолетних будут трудоустроены на 223 объектах. Как правило, это учреждения образования, центры дополнительного образования, Минский зоопарк», — констатировала Наталья Силистровская. -0-