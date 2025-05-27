В России зафиксировали первые случаи заражения новым вариантом коронавируса NB.1.8.1

Телеканал CBS News со ссылкой на профессора микробиологии и иммунологии Медицинской школы Университета Невады в Рино Субхаша Верма писал, что новый вариант коронавируса вызывает те же симптомы, что в целом наблюдались при более ранних штаммах вирусах. Чаще всего наблюдаются проблемы с дыханием, кашель, боль в горле, жар и усталость.