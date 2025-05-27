В России зафиксировали первые случаи заражения новым вариантом коронавируса NB.1.8.1

Четыре случая заражения новым вариантом коронавирусной инфекции NB.1.8.1 зафиксировали в России. Об этом 27 мая сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Он пояснила, что новый геновариант заболевания появился в Китае в январе текущего года. После он распространился в страны Азии, Индию и Соединенные Штаты Америки. Теперь его выявили и в России.
«Зарегистрировано четыре случая инфицирования. Хочу сказать, что это определенную настороженность должно вызывать», — сказала Попова.
Телеканал CBS News со ссылкой на профессора микробиологии и иммунологии Медицинской школы Университета Невады в Рино Субхаша Верма писал, что новый вариант коронавируса вызывает те же симптомы, что в целом наблюдались при более ранних штаммах вирусах. Чаще всего наблюдаются проблемы с дыханием, кашель, боль в горле, жар и усталость.
Ранее стало известно, что американские исследователи предположили, что COVID впервые появился не в Китае. По данным ученых Калифорнийского университета в Сан-Диего, SARS-CoV—2, вирус, вызывающий заболевание, вероятно, начал развиваться у летучих мышей еще в 2012 году в регионе, охватывающем западный Китай и северный Лаос.