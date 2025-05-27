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Авиакомпании Air Serbia разрешили летать в КНР над территорией России

Росавиация выдала разрешение на выполнение рейсов из Белграда в Шанхай по Транссибирскому маршруту.

Источник: Аргументы и факты

Национальная авиакомпания Сербии Air Serbia получила разрешение от Росавиации на выполнение рейсов в Китай через воздушное пространство России, говорится в документе на сайте ведомства.

Сообщается, что стороны договорились об использовании Транссибирского воздушного пути, который проходит в воздушном пространстве России, для выполнения рейсов из Белграда в Шанхай.

Из переписки авиационных властей Сербии и РФ следует, что сербские авиавласти выразили благодарность за соответствующее решение.

По данным трекингового сервиса Flightradar, в настоящее время маршрут авиакомпании из Белграда в Шанхай проходит через воздушные пространства Болгарии, Грузии и Казахстана.

Напомним, ранее Росавиация заявила о готовности многих стран возобновить авиасообщение с Россией.