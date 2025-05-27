Авиакомпании Air Serbia разрешили летать в КНР над территорией России

Национальная авиакомпания Сербии Air Serbia получила разрешение от Росавиации на выполнение рейсов в Китай через воздушное пространство России, говорится в документе на сайте ведомства.
Сообщается, что стороны договорились об использовании Транссибирского воздушного пути, который проходит в воздушном пространстве России, для выполнения рейсов из Белграда в Шанхай.
Из переписки авиационных властей Сербии и РФ следует, что сербские авиавласти выразили благодарность за соответствующее решение.
По данным трекингового сервиса Flightradar, в настоящее время маршрут авиакомпании из Белграда в Шанхай проходит через воздушные пространства Болгарии, Грузии и Казахстана.
Напомним, ранее Росавиация заявила о готовности многих стран возобновить авиасообщение с Россией.