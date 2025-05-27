Умер звезда дорам «Повелитель Солнца» и «Легенда синего моря» Чхве Джон-у

Чхве Джон-у родился 17 февраля 1957 года. Дебют будущей звезды состоялся в 1975-м, тогда он сыграл небольшую роль в пьесе «Жизнь актера». Помимо дорамы «Легенда синего моря», в карьере Джон-у было еще несколько успешных проектов: «Повелитель солнца», «Выкуп» и «Наследник».