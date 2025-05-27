Истекшие сроки годности, завышение цен. КГК выявил нарушения в торговых объектах Могилевской области

Так, по результатам проверки одного из магазинов крупной региональной торговой сети пресечена реализация более 10 кг мясных полуфабрикатов с истекшими сроками годности; более 50 кг мясных и колбасных изделий без требуемой законодательством маркировки, содержащей информацию о дате и времени вскрытия парогазопроницаемой оболочки и вакуумной упаковки, а также с нарушением условий их хранения; плодоовощной продукции с признаками порчи.