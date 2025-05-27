Истекшие сроки годности, завышение цен. КГК выявил нарушения в торговых объектах Могилевской области

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Могилевской области оперативно отреагировал на обращения граждан, поступившие в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля, а также на горячую линию ведомства. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.
Так, по результатам проверки одного из магазинов крупной региональной торговой сети пресечена реализация более 10 кг мясных полуфабрикатов с истекшими сроками годности; более 50 кг мясных и колбасных изделий без требуемой законодательством маркировки, содержащей информацию о дате и времени вскрытия парогазопроницаемой оболочки и вакуумной упаковки, а также с нарушением условий их хранения; плодоовощной продукции с признаками порчи.
Некачественные и без маркировки товары изъяты из обращения. Субъект торговли привлечен к административной ответственности.
Также КГК Могилевской области выявил завышение цен на отдельные фрукты и овощи в двух торговых точках областного центра. Торговые надбавки на отдельные овощи и фрукты были завышены на 10−52%. Лук и морковь продавались по цене в 2,5 раза выше максимально разрешенной.
По выданным КГК рекомендациям нарушения оперативно устранены. -0-