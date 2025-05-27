«Я русский и лучше умру, чем стану чьим-то активом»: Дуров высказался о работе на спецслужбы

«Я русский! И я скорее лучше умру, чем стану чьим-то активом. И я думаю, что люди, которые выражают такое мнение, мало что знают о моем жизненном пути — о том, чем я занимался до Telegram, какую роль “ВКонтакте” и Telegram сыграли в защите свободы слова и частной жизни в Восточной Европе», — заявил Дуров. Портал «Код Дурова» привел выдержки из его выступления. Бизнесмен отметил, что не знает, какая социальная сеть потратила больше сил и средств на защиту свободы слова, чем Telegram.