«Я русский и лучше умру, чем стану чьим-то активом»: Дуров высказался о работе на спецслужбы

Дуров заявил о поддержке свободы слова.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что не зависит от государственных структур и не собирается становиться чьим-либо активом. По словам предпринимателя, подобные обвинения голословны и не имеют отношения к действительности.
«Я русский! И я скорее лучше умру, чем стану чьим-то активом. И я думаю, что люди, которые выражают такое мнение, мало что знают о моем жизненном пути — о том, чем я занимался до Telegram, какую роль “ВКонтакте” и Telegram сыграли в защите свободы слова и частной жизни в Восточной Европе», — заявил Дуров. Портал «Код Дурова» привел выдержки из его выступления. Бизнесмен отметил, что не знает, какая социальная сеть потратила больше сил и средств на защиту свободы слова, чем Telegram.
В середине мая Павел Дуров сообщил, что глава французской разведки Николя Лернер напрямую обращался к нему с просьбой заблокировать определенные каналы в Telegram, однако получил отказ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, отметив, что президент Франции Эммануэль Макрон арестовал основателя Telegram для влияния на избирательный процесс в Румынии.