Адвокат Козяйкин: Обвиняемый в неуплате налогов Гасанов может вернуться в РФ

В России блогер Гусейн Гасанов, обогатившийся на продаже курсов «успешного успеха», заочно арестован. Однако его адвокат Дмитрий Козяйкин утверждает, что обвиняемый в неуплате налогов в размере 170 млн рублей Гасанов может вернуться в страну, несмотря на то, что пока находится за границей.
«Как только мы разберёмся окончательно, в чём его обвиняют, ну и соответственно выстроим окончательную линию защиты, я думаю, что он обязательно рассмотрит вопрос о возвращении в страну. Он здесь родился, он является гражданином РФ, у него нет гражданств и видов на жительство в других государствах», — заявил Козяйкин журналистам.
Напомним, что следователи выяснили: в 2019—2021 годы Гасанов скрыл от налоговой более 170 млн рублей, 20 млн из которых он незаконно легализовал. Так что обвиняют его, прежде всего, в неуплате налогов, а бонусом идёт п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств, полученных в результате преступной деятельности).
Ранее KP.RU сообщил, что Гасанов заявил, будто бы заплатил все налоги и штрафы в России на сумму около 320 млн рублей.