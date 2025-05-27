Адвокат Козяйкин: Обвиняемый в неуплате налогов Гасанов может вернуться в РФ

«Как только мы разберёмся окончательно, в чём его обвиняют, ну и соответственно выстроим окончательную линию защиты, я думаю, что он обязательно рассмотрит вопрос о возвращении в страну. Он здесь родился, он является гражданином РФ, у него нет гражданств и видов на жительство в других государствах», — заявил Козяйкин журналистам.