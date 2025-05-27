На Дону широко отметили 120-летие всемирно известного писателя, начинавшего в «МК»

Первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов заявил, что область уже начинает готовиться к следующей знаменательной дате. Он напомнил, что 125-летие автора бессмертного «Тихого Дона» в 20230 году будет отмечаться на государственном уровне. Соответствующий указ подписан президентом России.