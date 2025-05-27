На Дону широко отметили 120-летие всемирно известного писателя, начинавшего в «МК»

На Дону широко отметили 120-летие лауреата Нобелевской премии Михаила Шолохова. Классик мировой литературы также печатался 100 лет назад в «Московском комсомольце».
В этом году оперативный штаб Ростовской области с учетом оперативной обстановки принял решение не проводить фестиваль «Шолоховская весна» на родине писателя в станице Вешенской.
Однако, по словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, на территории региона прошло более 300 мероприятий в честь юбилея великого земляка.
Концертная программа, в которой приняли участие лучшие народные казачьи коллективы Ростовской области, а также ансамбли из Белгородской области и Карачаево-Черкессии, прошла в день рождения писателя в Областном доме народного творчества.
Обширная программа мероприятий состоялась в станицах Вешенской и Каргинской, а также хуторе Кружилинском.
Концертные программы с участием лучших казачьих коллективов Ростовской области прошли также в каждом муниципалитете.
Первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов заявил, что область уже начинает готовиться к следующей знаменательной дате. Он напомнил, что 125-летие автора бессмертного «Тихого Дона» в 20230 году будет отмечаться на государственном уровне. Соответствующий указ подписан президентом России.
Ранее «МК» писал, что в юношеском фельетоне Михаил Шолохов признался, что продал единственные штаны ради подписки на газету.