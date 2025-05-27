100 тысяч за раннее материнство: где в России платят беременным школьницам

Роды и последующее воспитание ребенка являются чрезмерной нагрузкой для несовершеннолетних девушек, поэтому стимулировать их к материнству в школьном возрасте недопустимо. Такое мнение выразила председатель комитета Госдумы по вопросам защиты семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, организм девушки в этом возрасте еще не готов к материнству, и далеко не каждая семья способна взять на себя дополнительные обязательства по содержанию еще одного ребенка. Также Останина отметила, что школьники должны прежде всего получать полноценное образование.