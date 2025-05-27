100 тысяч за раннее материнство: где в России платят беременным школьницам

В Алтайском крае введена выплата для беременных школьниц.
В Алтайском крае установлена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей для беременных девушек, обучающихся в школах и вузах. Об этом сообщили в региональном министерстве социальной защиты. Для получения выплаты требуется состоять на медицинском учете по беременности не менее 12 недель в одной из больниц Алтайского края.
Выплата предоставляется однократно при условии, что заявление подано не позднее 31 декабря 2027 года. Для оформления необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту проживания до рождения ребенка, предъявив паспорт и документ, подтверждающий регистрацию, либо судебное решение. Получателями могут стать только гражданки России, проживающие на территории Алтайского края. Нововведение вступает в силу с 1 июня 2025 года. В каких еще регионах предусмотрены выплаты для беременных школьниц и студентов — в материале URA.RU.
Кузбасс.
Беременные школьницы и студентки в Кузбассе получат по 100 тысяч рублейФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В Кемеровской области в апреле 2025 года было принято постановление правительства, предусматривающее единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей беременным школьницам. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина обратилась в Минтруд России с призывом приостановить реализацию подобных программ, поскольку, по ее мнению, такие инициативы могут способствовать пропаганде раннего материнства среди несовершеннолетних.
Согласно постановлению правительства Кемеровской области, право на получение выплаты имеют беременные девушки, обучающиеся очно в общеобразовательных школах, колледжах и вузах. Одним из условий получения поддержки является срок беременности не менее 22 недель.
Законные представители несовершеннолетних могут оформить выплату на основании доверенности. Как уточнили в областном министерстве социальной защиты, пособие назначается независимо от обстоятельств на момент подачи заявления, за исключением случаев, когда аналогичная финансовая поддержка уже была получена в другой области.
Орловская область.
Орловские школьницы получат по 100 тысяч рублей за беременность и родыФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В Орловской области школьницы с марта 2025 года также могут претендовать на единовременные выплаты в размере до 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности и родам. Соответствующий указ был подписан губернатором региона Андреем Клычковым, который расширил действие существующей программы на учащихся общеобразовательных школ.
Как указано в документе, внесены изменения в порядок предоставления выплат девушкам, проходящим очное обучение. Ранее право на получение финансовой поддержки имели только студентки колледжей и высших учебных заведений. С принятием нового указа программа будет распространяться и на школьниц, а срок ее действия продлен до 2027 года.
Великий Новгород.
Новгородский госуниверситет введет дополнительные выплаты для родивших студентокФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Кроме того, в Новгородском государственном университете с 2025 года введена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей для студенток, родивших ребенка. Как уточнили в вузе, эта мера поддержки предусмотрена для обучающихся на очной форме.
Помимо этого, для семей студентов, арендующих жилье, предусмотрена компенсация половины расходов на съем квартиры. В случае рождения второго ребенка размер возмещения увеличится до 75% от понесенных затрат, отметил представитель университета.
В Новгородском государственном университете обучаются 145 студентов, воспитывающих детей. Для студентов с семьями предоставляется возможность индивидуального учебного графика, оказывается бесплатная юридическая и психологическая помощь, а также функционирует специально оборудованная комната матери и ребенка.
Брянская область.
В Брянской области ввели выплату для беременных, обучающихся очноФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Также в Брянской области с 2025 года введена единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей для беременных женщин, проходящих очное обучение в образовательных учреждениях региона. Об этом сообщил председатель областной думы Валентин Суббот.
Новая мера поддержки адресована жительницам области, которые забеременели в период обучения на очной форме в местных образовательных организациях. Получить единовременную выплату смогут студентки, ставшие на медицинский учет по беременности сроком более 12 недель. Суббот отметил, что подобная материальная помощь окажет значительную поддержку молодым матерям, которые совмещают учебу с заботой о ребенке. Ожидается, что в 2025 году выплатой смогут воспользоваться порядка 100 будущих мам региона.
Кроме того, депутаты приняли решение увеличить размер ежемесячных выплат на содержание детей, находящихся под опекой и попечительством, до 10 тысяч рублей. Финансовая поддержка опекунам и приемным родителям при воспитании одного ребенка возрастет почти до 16 тысяч рублей, а на второго и последующих детей — до 10 тысяч рублей.
Саратовская область.
В Саратовской области ввели выплату для беременных студентокФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В Саратовской области беременные студентки с января 2025 года получили право на единовременную денежную выплату. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин. По его словам, областная дума поддержала инициативу о введении единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей для беременных женщин, обучающихся очно в образовательных учреждениях региона.
Бусаргин уточнил, что при назначении выплаты не будет учитываться критерий нуждаемости — финансовая поддержка будет предоставляться независимо от возраста и материального положения будущих матерей. Подать заявление на получение пособия смогут студентки, срок беременности которых составляет не менее 12 недель, но не позднее шести месяцев после рождения ребенка. Кроме того, право на получение выплаты получат девушки, находящиеся в академическом отпуске.
Хабаровский край.
В Хабаровском крае предложили платить студенткам за рождение детейФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Законодатели Хабаровского края в ноябре 2024 года одобрили предложение о предоставлении денежных выплат студенткам очной формы, ставшим матерями. Согласно инициативе, единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей будет предоставляться девушкам в возрасте от 18 до 23 лет, которые родили ребенка в период обучения на очной форме.
Заместитель министра социальной защиты населения Хабаровского края Наталья Нелюбина подчеркнула, что в регионе наблюдается общероссийская демографическая тенденция: все больше молодых людей откладывают рождение детей, а средний возраст матерей продолжает увеличиваться. Для реализации инициативы в 2025 году потребуется выделение средств в объеме 40 миллионов рублей.
Карелия.
Парламент Республики Карелия в июле 2024 года одобрил законопроект, предусматривающий единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей студенткам, ставшим матерями до достижения 25-летнего возраста. Для получения выплаты девушка должна постоянно проживать на территории Карелии, обучаться по очной форме в вузе или учреждении среднего профессионального образования, а также иметь российское гражданство. Закон вступил в силу с 1 января 2025 года. В случае рождения двух и более детей выплата будет предоставляться на каждого ребенка.
Реакция на выплаты.
Одни критикуют выплаты для беременных школьниц и студенток, другие — поддерживаютФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Критика в СПЧ.
Выплата денежных пособий беременным школьницам не окажет существенного влияния на демографическую ситуацию в России. Об этом заявил председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По ее словам, подобные инициативы оказывают крайне незначительное воздействие на показатели рождаемости.
Поддержка Минобрнауки.
Министерство науки и высшего образования России поддержало предложению о предоставлении беременным студенткам колледжей и вузов пособия, размер которого будет соответствовать минимальной заработной плате (МРОТ). Ведомство считает возможным рассмотреть внесение изменений в действующее законодательство.
Госдума: школьницы должны учиться, а не рожать.
Роды и последующее воспитание ребенка являются чрезмерной нагрузкой для несовершеннолетних девушек, поэтому стимулировать их к материнству в школьном возрасте недопустимо. Такое мнение выразила председатель комитета Госдумы по вопросам защиты семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, организм девушки в этом возрасте еще не готов к материнству, и далеко не каждая семья способна взять на себя дополнительные обязательства по содержанию еще одного ребенка. Также Останина отметила, что школьники должны прежде всего получать полноценное образование.
Совфед: беременные школьницы — это не норма.
Введение социальной выплаты не приведет к увеличению числа беременностей среди школьниц. Об этом заявила сенатор, член правления Союза женских сил России Ольга Епифанова. По ее словам, беременность среди школьниц не является нормой. Для самой девушки и ее семьи подобные обстоятельства часто становятся настоящим потрясением и источником значительного стресса, отметила Епифанова.
Депутат ГД раскритиковал выплаты.
Некоторые называют беременность школьниц настоящей трагедиейФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Ксения Горячева, представляющая Тюменскую область, подвергла критике инициативу по предоставлению выплат беременным школьницам, указав на риск популяризации подростковой беременности. По словам политика, случаи, когда несовершеннолетние становятся родителями, нельзя воспринимать как героизм, подобные ситуации являются трагедией.
Депутат подчеркнула, что обеспокоенность вызывают не только сами предложения, но и способы их освещения и подачи в обществе. По мнению Горячевой, подобные инициативы демонстрируют не заботу, а отсутствие уважения — как к гражданам, так и к семейным ценностям и будущему страны.
Горячева напомнила, что создание семьи должно быть осознанным, зрелым и обдуманным выбором, основанным на любви и рассчитанным на всю жизнь. Она призвала не использовать детскую наивность ради улучшения демографических показателей.
Нилов: властям регионов нужно правильно освещать решения о выплатах.
Региональным властям необходимо уделять особое внимание корректному освещению решений, связанных с единовременными выплатами беременным школьницам. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. По его словам, грамотная подача информации поможет избежать «информационной чехарды».
Парламентарий отметил, что случаи беременности среди несовершеннолетних действительно имеют место, и в таких ситуациях задача государства заключается в оказании поддержки девушке как будущей матери. При этом важную роль играет оформление соответствующих документов и последующая трактовка данных вопросов средствами массовой информации.
Нилов акцентировал внимание на том, что не следует представлять выплаты исключительно как стимул к рождению детей ради получения социальной поддержки. Он напомнил, что меры поддержки в первую очередь предназначены для молодых семей, которые действительно нуждаются в помощи. В случаях же, когда юная девушка, в том числе школьница, сталкивается с незапланированной беременностью, речь идет о трагедии, подчеркнул депутат.