«Искусство есть»: в Самаре снова пробуют на вкус… архитектуру

«Архитектура — это лицо города. Когда вы набираете название любого населённого пункта в поисковике, на экране появляется его архитектурный образ. Мы решили: почему бы не сделать так, чтобы этот образ можно было не только увидеть, но и ощутить на вкус?», — рассказал Евгений Реймер, автор идеи фестиваля и глава команды Milimon Team.