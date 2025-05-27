«Искусство есть»: в Самаре снова пробуют на вкус… архитектуру

С начала июня и до конца сентября в Самаре и ещё девяти городах России пройдет гастрономический фестиваль «Искусство есть. Архитектура». В третий раз проект компании Milimon Team объединяет гастрономию и культуру, предлагая жителям и гостям городов буквально попробовать искусство на вкус — в этом году вдохновением для шеф-поваров стали архитектурные памятники.
«Архитектура — это лицо города. Когда вы набираете название любого населённого пункта в поисковике, на экране появляется его архитектурный образ. Мы решили: почему бы не сделать так, чтобы этот образ можно было не только увидеть, но и ощутить на вкус?», — рассказал Евгений Реймер, автор идеи фестиваля и глава команды Milimon Team.
Архитектура на вкус.
Каждое заведение-участник фестиваля представляет блюдо, посвящённое конкретному архитектурному объекту. В Самаре это дом Курлиной, Жигулёвский пивоваренный завод, монумент «Союз», Фабрика-кухня, дом с Жар-птицей, дача Головкина, филармония, особняк Савельева и другие. Рестораторы не только вдохновляются внешним видом зданий, но и изучают их историю, архитектора, символику.
Как объясняет Евгений Реймер, каждое здание несёт в себе свою историю, а еда обладает уникальной способностью вызывать эмоции и ассоциации. Через вкус можно закрепить в памяти архитектурный образ — именно в этом он видит силу гастрономии как искусства.
Попробовать блюда можно в заведениях: «Ливингстон», «Харизма», Beeroкратия, «Ваще огонь», «Чиполучо», «Чайхана Зира», «Бенджамин», «Пряный Барашек», Robbi, ремесленная пекарня «Белотурка», особняк-бар «Посольство» и бар «Рюмочка», где создан коктейль в честь Дома с Жар-птицей.
Каждое блюдо сопровождается мини-буклетом: с одной стороны — информация об архитектурном объекте, с другой — фотография шефа и его творческое объяснение.
Как всё начиналось.
Первый фестиваль «Искусство есть» прошёл в 2023 году и был посвящён живописи. Вдохновением для блюд стали полотна из собраний Самарского художественного музея. Шеф-повара посещали музей, выбирали картины и создавали гастрономические образы. Тогда никто не ожидал, что проект станет настолько успешным.
Как вспоминает директор музея Алла Шахматова, инициатива появилась после обычной экскурсии — Евгений Реймер заметил, что зал музея пуст, в то время как рестораны города переполнены. Так у главы ресторанного холдинга родилась идея соединить искусство и гастрономию.
В 2024 году фестиваль объединился с театром. Шефы смотрели видеозаписи спектаклей и вдохновлялись сценографией, эмоциями, характерами и передавали замысел понравившихся работ через блюда. Ресторанные ужины дополняли впечатления от театральных постановок.
Проект, который сохраняет архитектуру.
«Искусство есть» — это не только гастрономия, но и вклад в сохранение архитектурного наследия. В 2025 году к проекту присоединился фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест».
«Вся команда, которая создает блюда на основе объектов “Том Сойер Феста”, будет делать отчисления в фонд “Том Сойер Фест — Наследие”. Это материальный ресурс, который пойдет на сохранение еще большего количества памятников», — рассказала «МК в Самаре» директор фонда Анастасия Кнор.
Многие рестораны-участники расположены в исторических зданиях, отреставрированных силами самих рестораторов. Так, например, «Посольство» и «Белотурка» стали не только гастрономическими точками, но и настоящими памятниками сохранённой истории.
По словам Евгения Реймера, восстановление старинных зданий — дело непростое. Процесс занимает много времени, требует значительных затрат и сопряжён с множеством сложностей. Однако, несмотря на все трудности, бизнесмен считает, что тот заряд энергии и эмоций, который приходит с вводом объекта в эксплуатацию, полностью компенсирует все вложенные усилия. Евгений подчеркивает: «Ресторанный бизнес может не только создавать вкусные места, но и восстанавливать архитектурный облик любимого города».
Фестиваль «Искусство есть» уже получил признание на федеральном уровне — он удостоен премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» в номинации «PR-кампания года». На гастрономическом форуме в «Сколково» проект был представлен как уникальный пример междисциплинарного подхода.
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