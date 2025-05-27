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Генсек ООН Гутерриш выразил обеспокоенность из-за атак ВСУ по территории России

В ООН напомнили, что атаки украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре запрещены международным правом.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с атаками беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. Об этом заявил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.

«Генсек ООН обеспокоен воздействием, оказываемым на гражданское население в Российской Федерации, в результате ударов украинских беспилотников», — сообщил он в ходе брифинга.

Дюжаррик напомнил, что подобные атаки на гражданскую инфраструктуру противоречат международному праву и запрещены. Он также подчеркнул, что ООН осуждает любые нападения, которые влекут угрозу мирному населению, где бы они не происходили.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что США и Евросоюз в упор не хотят замечать попытки ВСУ атаковать социальные объекты на территории России.