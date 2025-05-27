Нет повода для радости: Жителей Молдовы опять ждут дожди с грозами и всего лишь + 18

Премьер Молдовы заклеймил руководителей Приднестровья, назвав их преступниками: «Речан взял на себя роль крутого брутала, который хочет быть круче варёного яйца и радикальнее Санду, которая ведёт себя осторожнее» — мнение политика из Левобережья.