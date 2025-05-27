Юлия Снигирь дает в «Танго на осколках» мастер-класс по взрослым чувствам

Сериал «Танго на осколках» добрался до эфира и на правах деликатеса подается в выходные в одиннадцать вечера. Видимо, есть в этом проекте что-то не для показа в прайм-тайм. Неужели там все слишком сложно или слишком красиво для более народного времени?
По части красоты есть явные успехи. В главной роли Юлия Снигирь, и от нее, как обычно, глаз не оторвать. Анастасия Талызина, Денис Шведов и Риналь Мухаметов придают всему происходящему еще больше эффектности, что для драмы, наверное, совсем неплохо.
По сюжету жизнь бойкой и не сильно разборчивой в методах бизнес-леди неожиданно превращается из размеренного механизма в настоящий хаос. Муж скоропостижно умирает от тромба, и происходит это в квартире, которую он снимал для встреч с любовницей.
Таким образом, у вдовы случается двойной шок, а когда выясняется, что любовницу ее муж нашел в танцевальной студии, куда ходил за настоящими чувствами, то боль утраты и разочарования она решает преодолеть пониманием, как все это случилось. И начинает заниматься танго в той же студии. При этом покойный муж является ей во всех зеркалах, подслушанные мантры психологов в общении с детьми не помогают, от встречи с настоящим психологом толку как от козла молока.
У сценария под условным названием «богатые тоже плачут» довольно много интерпретаций, и в данном случае получился сюжет, главная героиня которого вряд ли вызовет сочувствие у массовой публики. Богатенькая столичная штучка пытается вернуть способность чувствовать и любить при помощи танго. Это почти как «наши люди на такси в булочную не ездят». Может быть, поэтому и показывают сериал попозже. Вдруг для любителей привычных федеральных мелодрам здесь все слишком эффектно, в диалогах меньше воды, чем это принято, а танцы чересчур страстные?
Но что бы там ни думали расчетливые и всезнающие продюсеры, а Юлию Снигирь можно поздравить с еще одной удачей. Вряд ли роль в «Танго на осколках» станет такой же важной в ее резюме, как участие в «Мастере и Маргарите» или «Новом Папе». Но теперь совершенно очевидно, что Юлия умеет танцевать так, что искры вокруг сыплются, а крупные планы актрисы не позволят задремать и ближе к полуночи.
ОНИ СОШЛИСЬ.
Среди проектов, в которых звезды соревнуются друг с другом, сложилась довольно серьезная конкуренция. Наверное, больше шансов здесь у программ, куда вложили как будто все сразу. Шоу «Мастер игры» похоже на ядреную смесь экстрима и мистики. Сюда бы еще юмор добавить.
Впрочем, смешного иногда хватает. «Ты че-то попутал, братишка?», «Какая же она тупая! Просто деревянный человек…» И это только начало. С одной стороны, нет ничего нового в том, что у звезд проблемы с манерами и коммуникацией. Но все-таки надежда на умение знаменитостей подбирать выражения перед камерами по-прежнему жива, хотя иногда это проявление слишком большого оптимизма.
По сюжету в пестрой звездной компании есть светлые и темные. Кто-то кого-то может убить, у всех есть шанс на иммунитет, интриги плетутся, добавленные к актерам и блогерам экстрасенсы (куда сейчас без них) шепчут предсказания и нервируют.
Пока во всем происходящем просматриваются две интриги. Во-первых, желающие могут себя протестировать на понимание, кто сейчас звезда. Вы знали, что внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева ведет блог и уже оставила в разных медиа внушительный светский шлейф? Представляете, как выглядит юная невеста Григория Лепса? Ну, всех телеэкстрасенсов вы просто обязаны знать и в лицо, и по именам. Если в осведомленности подобного толка есть пробелы, то «Мастер игры» поможет их ликвидировать.
Интрига номер два: что делает в этом шоу Юрий Колокольников? По факту он его ведет, но зачем? Наверное, между съемками у Нолана и Аронофски есть время немного размяться в реалити-декорациях. Остается лишь порадоваться за запасы актерской самоиронии, которые в этом случае должны быть солидными.