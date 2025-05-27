Юлия Снигирь дает в «Танго на осколках» мастер-класс по взрослым чувствам

У сценария под условным названием «богатые тоже плачут» довольно много интерпретаций, и в данном случае получился сюжет, главная героиня которого вряд ли вызовет сочувствие у массовой публики. Богатенькая столичная штучка пытается вернуть способность чувствовать и любить при помощи танго. Это почти как «наши люди на такси в булочную не ездят». Может быть, поэтому и показывают сериал попозже. Вдруг для любителей привычных федеральных мелодрам здесь все слишком эффектно, в диалогах меньше воды, чем это принято, а танцы чересчур страстные?