Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 28 мая

28 мая в народном календаре отмечается день памяти святого Пахома Теплого — покровителя тепла и благополучия. Этот день знаменует наступление устойчивого тепла и начало активного летнего сезона. Считалось, что с Пахома природа окончательно пробуждается после весенних холодов, и от этого дня можно ждать первых настоящих тепловых дней. В старину 28 мая связывали с установлением тёплой погоды, а сам святой считался покровителем земледельцев и тех, кто сеял хлеб. День символизировал переход к зрелому и плодородному периоду года, и люди обращали внимание на изменения в природе, чтобы понять, как сложится лето.