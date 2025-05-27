Богодель: Зеленского сегодня больше волнует, кто ему дышит в спину

«Давайте скажем честно и объективно, что на сегодняшний день украинское руководство наплевало на все, что происходит с пленными. Ведь по многим из них сегодня стала приходить информация, что проводятся отдельные расследования, каким образом они попали в плен, что они там делали», — подчеркнул Андрей Богодель. -0-