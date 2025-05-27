Богодель: Зеленского сегодня больше волнует, кто ему дышит в спину

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сегодняшний день украинское руководство наплевало на все, что происходит с пленными. Это подчеркнул в эфире телеканала СТВ, говоря об обмене пленными между Москвой и Киевом на белорусско-украинской границе, заместитель начальника факультета по учебной и научной работе — начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Республики Беларусь Андрей Богодель, передает корреспондент БЕЛТА.
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По словам Андрея Богоделя, поведение Владимира Зеленского вполне объяснимо и не ново. «Ему самое главное — на чем-то попиариться, — отметил он. — Его больше на сегодняшний день волнует, кто ему дышит в спину, — Буданов или Залужный. В перспективах того, кто станет президентом».
«Давайте скажем честно и объективно, что на сегодняшний день украинское руководство наплевало на все, что происходит с пленными. Ведь по многим из них сегодня стала приходить информация, что проводятся отдельные расследования, каким образом они попали в плен, что они там делали», — подчеркнул Андрей Богодель. -0-