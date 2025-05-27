Роспотребнадзор выявил четыре случая нового варианта коронавируса NB.1.8.1

В свою очередь глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев сообщил, что коронавирус унес жизни 7 миллионов 100 тысяч человек по всему миру и постепенно переходит в категорию сезонных заболеваний. Несмотря на снижение опасности, вирус продолжает представлять угрозу здоровью, и госпитализации по-прежнему фиксируются.