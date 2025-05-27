Роспотребнадзор выявил четыре случая нового варианта коронавируса NB.1.8.1

В России выявили четыре случая заболевания новым геновариантом коронавируса NB.1.8.1. Об этом во вторник, 27 мая, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Впервые NB.1.8.1 обнаружили в Китае в январе 2025 года. Оттуда вирус распространился на страны Азии, Индию, а также в США.
— На сегодняшний день мы выявили его в Российской Федерации, зарегистрировано четыре случая инфицирования этим новым геновариантом коронавируса. Хочу сказать, что это определенную настороженность должно вызывать, — приводит слова Поповой Интерфакс.
По словам главы Роспотребнадзора, более тяжелым течением вирус не отличается.
В свою очередь глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев сообщил, что коронавирус унес жизни 7 миллионов 100 тысяч человек по всему миру и постепенно переходит в категорию сезонных заболеваний. Несмотря на снижение опасности, вирус продолжает представлять угрозу здоровью, и госпитализации по-прежнему фиксируются.
При этом азиатские СМИ сообщили о новой волне роста заболеваний COVID-19: наиболее частые случаи отмечаются в Гонконге, Китае и Сингапуре, причем в последнем уровень заболеваемости и частота госпитализаций подскочили на треть.