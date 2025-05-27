Программа «Время героев» опубликовала список участников второго потока

Программа «Время героев» обнародовала имена некоторых участников второго потока, всего в список вошли 85 человек, сообщается на сайте проекта.
«85 человек были отобраны на второй поток президентской программы “Время героев” и приступят к обучению уже в июне этого года», — говорится в сообщении на сайте проекта.
Отмечается, что участниками второго потока программы стали кандидаты, продемонстрировавшие лучшие результаты в тестировании, а также имеющие значительные воинские заслуги и управленческий опыт.
В числе участников оказался подполковник, Герой России Максим Шоломов, командовавший мотострелковым взводом, кавалер ордена Мужества Иван Жарский, чье подразделение за сутки уничтожило 13 единиц техники ВСУ, включая семь танков Leopard, член экипажа легендарного танка «Алеша», Герой России Расим Баксиков, кавалер трех орденов Мужества Владимир Медюлянов, который лично взял в плен трех украинских солдат.
В состав второго потока включили пятерых женщин, все они удостоены боевых наград. Так, капитан Анастасия Косова спасла жизни более 700 российских военнослужащих, о старший лейтенант медслужбы Юлия Муллагалиева награждена медалью «За отвагу» и медалью «За спасение погибавших».
Отмечается, что участники приступят к обучению в июне.
Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что президент России Владимир Путин утвердил список участников второго потока программы «Время героев». Глава РФ сообщил, что отбор на конкурс «Время героев» прошли два командира бригад, задействованных в зоне СВО.