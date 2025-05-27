В Минске два абитуриента принесли в приемную комиссию вуза поддельные аттестаты. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
«В марте текущего года в приемную комиссию одного из столичных вузов поступили документы для поступления на обучение», — рассказали в ведомстве.
По данным Госкомитета, в перечне документов, которые предоставили два абитуриента, были аттестаты о среднем образовании, выданные учреждениями России. Названные документы вызвали у членов комиссии сомнения в подлинности.
Сотрудники милиции изъяли аттестаты и направили их на судебную техническую экспертизу документов. Эксперты установили, что два названных документа о среднем образовании и приложения к ним, были изготовлены не предприятием, которые осуществляют их производство.
Ранее прокуратура раскрыла изготовителей поддельных дипломов школ и вузов в Беларуси.
Кроме того, Мининформ Беларуси предложил РФ обмениваться списками экстремистской литературы.
Тем временем синоптики прогнозируют сильные дожди и до +26 в Беларуси 28 мая в среду.
А еще Беларусь сняла запрет на ввоз и продажу картофеля, лука, капусты и яблок из ЕС.