Как идет строительство больницы скорой помощи в Севастополе

Ранее сообщалось, что в Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохранения. Средства пойдут на развитие первичного звена здравоохранения, а также на повышение доступности медицинской помощи. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» запланирован капремонт 10 ФАПов, 5 врачебных амбулаторий и двух поликлиник. На данный момент уже завершен ремонт врачебной амбулатории в селе Кольцово Сакского района и поликлиники в городе Саки.