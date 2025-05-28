Как идет строительство больницы скорой помощи в Севастополе

Он добавил, что на корпусах онкодиспансера сейчас ведутся работы по армированию вертикальных конструкций, монтажу опалубки и кладке наружных стен.
Глава города также отметил, что по обоим проектам потребовалось внесение изменений и дополнительное согласование, в том числе из-за необходимости замены импортного оборудования.
«Изначально по проекту часть высокотехнологичного оборудования планировали закупать, в том числе, и в тех странах, которые поставки своей продукции в Россию прекратили. Альтернативу нашли, но часть помещений пришлось перепроектировать под новые параметры оборудования», — пояснил Развожаев.
Новое оборудование уже согласовано Департаментом здравоохранения и Минздравом РФ, и после завершения экспертизы планируется ускорение темпов строительства.
Губернатор добавил, что особое внимание было уделено сейсмоустойчивости зданий. Горожане, проезжающие по Камышовому шоссе, уже могли заметить металлические крестообразные конструкции на фасаде больницы скорой медицинской помощи — это демпферные балки, предусмотренные проектом для усиления устойчивости. На архитектурно-художественном совете ранее было принято решение оформить их декоративными панелями, что будет выполнено во время фасадных работ.
Ранее сообщалось, что в Крыму выделили 2,5 миллиарда на развитие здравоохранения. Средства пойдут на развитие первичного звена здравоохранения, а также на повышение доступности медицинской помощи. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» запланирован капремонт 10 ФАПов, 5 врачебных амбулаторий и двух поликлиник. На данный момент уже завершен ремонт врачебной амбулатории в селе Кольцово Сакского района и поликлиники в городе Саки.