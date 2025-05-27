России для обеспечения безопасности своей территории необходимо взять под контроль Харьковскую и Сумскую области Украины, поэтому специальная военная операция (СВО) может занять порядка 12 лет. Об этом во вторник, 27 мая, заявил писатель Захар Прилепин.
По его словам, для того, чтобы лишить Киев экономических возможностей, Москве также необходимо занять Николаев и Одессу. Он объяснил, что без этих территорией Украина окажется в достаточно ослабленном положении для того, чтобы не представлять для России угрозы.
— А сейчас на переговорах все будет ровно также, как было предыдущие три года… Я думаю, что стоит рассчитывать, что все вместе это займет 12 лет, — передает слова Прилепипа «Комсомольская правда».
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян высказала мнение, что конфликт на Украине может завершиться в этом году. Член комитета Государственной думы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в ответ на это заявил, что украинский кризис вряд ли разрешится в 2025 году, поскольку для этого Россия должна сперва достичь обозначенных целей СВО.