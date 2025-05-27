Сериалы «Андор» и «Киллербот»: научная фантастика, которой нет в России

В «Киллерботе» куда больше того, что называется научной фантастикой. И еще космические корабли, другая планета и даже жуткая сороконожка, на ней обитающая. Но вообще речь идет о комедии. Робот-андроид взламывает свою систему контроля и, по сути, подчиняется сам себе. У него есть миссия — сопровождать на другую планету группу ученых, очень напоминающих коммуну хиппи. Легкий сумбур вносит то, что вместе с системой контроля он избавился и от заложенных в его программу принципов поведения. И теперь робот клянет свою работу, раздражается от идиотских выходок людей и смотрит бесконечный сериал о романтических отношениях андроидов с представителями человеческой расы.