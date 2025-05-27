Кубарем за сыром: в Великобритании завершилась ежегодная Куперсхиллская гонка

В Великобритании прошла ежегодная Куперсхиллская гонка за сыром (Cooper’s Hill Cheese Rolling). О необычном мероприятии рассказали в местных СМИ.
Гонка прошла в английском графстве Глостершир. В рамках нескольких забегов десятки людей в погоне за сыром скатились с холма. Многие получили травмы различной степени тяжести.
Победителем в мужской гонке второй год подряд стал 30-летний Том Копке из Мюнхена. Он получил несколько ссадин на спине и ненадолго потерял сознание.
— Я просто выложился на все сто, а потом очнулся уже внизу — это было невероятно! — рассказал победитель.
Победительницей среди женщин стала 20-летняя Ава из Лондона. По ее словам, она участвовала в гонке не ради сыра, а чтобы привлечь внимание к работе благотворительной организации Refugee Community Kitchen.
— Сыр мне вообще не нравится, но ради такого дела стоило рискнуть, — подчеркнула девушка.
Имели место и необычные случаи. Так, Луи Бриггс спустился в костюме супермена в память о своем отце-чемпионе. Ариэль Демпси выиграла женский забег в гору, потому что оставила телефон на вершине и решила, что быстрее всего вернет его, поднявшись назад во время забега.
Дежурные медики зафиксировали несколько травм, одного из участников гонки пришлось госпитализировать. А у подножия холма дежурили игроки местного регбийного клуба Brockworth RFC, которые ловили падающих участников, говорится в материале Daily Mirror.
Постоянно продолжается борьба и за необычные рекорды. Так, в апреле костромской парикмахер Антон С. установил мировой рекорд после 52-часового марафона стрижек. За это время он обслужил 60 клиентов.