Кубарем за сыром: в Великобритании завершилась ежегодная Куперсхиллская гонка

Имели место и необычные случаи. Так, Луи Бриггс спустился в костюме супермена в память о своем отце-чемпионе. Ариэль Демпси выиграла женский забег в гору, потому что оставила телефон на вершине и решила, что быстрее всего вернет его, поднявшись назад во время забега.