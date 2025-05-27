Финансовый вирус: как отрегулировать рынок микрозаймов

На следующий день после пропущенного платежа позвонили из МФО и сказали, что долг вырос сразу на несколько тысяч рублей. Оказалось, что уже начислили штрафы за просрочку, которые в случае дальнейших задержек продолжат расти. Не понимая, что делать, наш герой обратился в другую микрофинансовую организацию за новым займом. Он решил погасить этой ссудой имеющийся долг. В результате у него стало в два раза больше кредитных обязательств, а денег для того, чтобы их отдавать, не прибавилось. Долговая петля затягивалась. Вскоре в разборку включились коллекторы.