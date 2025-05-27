Финансовый вирус: как отрегулировать рынок микрозаймов

Ситуация с микрозаймами в стране развивается по законам триллера: чем дальше — тем страшнее. Все больше заемщиков попадает в долговую кабалу, будучи не в состоянии расплатиться с кредиторами. Этому способствует и агрессивная практика работы микрофинансовых организаций (МФО), и продолжающееся снижение доходов населения. Нормализовать ситуацию, на наш взгляд, может только ужесточение регулирования отрасли вплоть до полного запрета ростовщических схем в России.
…Андрей никогда не думал, что может попасть в такую безвыходную ситуацию. А началось все с пустяка — дня рождения близкого друга. Приятное событие, но не хватало денег на подарок. Андрей вспомнил рекламу МФО, где обещали: «Деньги за 5 минут, без отказа!». Зашел на сайт компании, заполнил анкету, и точно — через несколько минут 10 тыс. рублей были у него на карте. «Ничего, что процент большой. Через две недели все отдам», — подумал мужчина. Но произошло непредвиденное: заболела близкая родственница, и большая часть зарплаты ушла на лечение. Возвращать заем стало нечем.
На следующий день после пропущенного платежа позвонили из МФО и сказали, что долг вырос сразу на несколько тысяч рублей. Оказалось, что уже начислили штрафы за просрочку, которые в случае дальнейших задержек продолжат расти. Не понимая, что делать, наш герой обратился в другую микрофинансовую организацию за новым займом. Он решил погасить этой ссудой имеющийся долг. В результате у него стало в два раза больше кредитных обязательств, а денег для того, чтобы их отдавать, не прибавилось. Долговая петля затягивалась. Вскоре в разборку включились коллекторы.
— Ваш сын — вор и мошенник! — по нескольку раз в день кричал коллектор в трубку его больной матери-пенсионерке. А штрафы за просрочку продолжали увеличиваться… Отчаявшись, Андрей продал ноутбук, телевизор и телефон, но этого хватило на оплату лишь части долга… Сейчас мужчина экстренно ищет новые возможности найти деньги, чтобы рассчитаться с ростовщиками. Для себя решил: какие бы ситуации ни происходили в его жизни в дальнейшем, в МФО он больше ни ногой…
Увы, к этому выводу наш герой пришел слишком поздно, уже попав со своим микрозаймом на большие деньги. И описанная ситуация не исключение.
В этом году доля просрочек в МФО, по оценкам участников рынка, может достичь 50%. В то же время средняя сумма микрозайма становится все больше: в этом году она увеличилась на 10%.
По прогнозам Института народнохозяйственного прогнозирования, рост цен на разные категории товаров и услуг может привести к снижению покупательной способности граждан. Это значит, что у людей будет оставаться еще меньше денег на погашение долгов.
Помните: МФО никогда и никого не спасают. Займы под огромные проценты могут только усугубить ваше финансовое положение и сделать его вовсе безвыходным.
Важно понимать, какие есть основные проблемы на рынке МФО. Прежде всего, запредельные проценты по займам. Сейчас закон не запрещает брать с заемщиков 292% годовых. Далее — отсутствие тщательной проверки платежеспособности заемщика перед выдачей займа, из-за чего деньги могут получить закредитованные люди с низким уровнем доходов.
Еще одна проблема — возможность пролонгации проблемных долгов. Более половины микрозаймов переоформляются в новые, при этом размер долга увеличивается. В результате в среднем заемщик имеет действующие обязательства перед МФО 360 дней в году.
Можно отметить агрессивные методы взыскания задолженности. «По объективным причинам я не смогла оплатить долг в тот же день. Сама связалась с МФО. Меня тут же перевели на “отдел по урегулированию задолженности”. Я стала нормально и аргументированно общаться с ними, но тут же начались угрозы», — делится своей историей Наталья, еще одна заемщица МФО. Просрочка даже на один день может привести к звонкам коллекторов, начислению огромных пеней и впоследствии к судебным искам.
При этом со стороны микрофинансовой организации зачастую имеет место некорректное информирование заемщика о размере последующих платежей. Сделать заем дороже могут платные услуги, о которых жертва МФО нередко узнает уже после оформления займа, а также отсутствие заявленной на сайте нулевой переплаты по займу, когда потом, вопреки обещаниям, проценты все равно начисляются.
Наконец, важная проблема — короткие сроки оформления займа, часто не соответствующие реальным финансовым возможностям заемщиков. Как правило, сейчас МФО выдают займы онлайн. При выборе условий кредитования на калькуляторе, размещенном на сайтах компаний, бывает невозможно поставить более длительный срок кредитования (он зависит от суммы займа).
Конечно, все эти проблемы видит Центробанк — главный регулятор рынка. Среди мер, которые предлагает ЦБ для исправления ситуации: снижение переплаты по микрозаймам до 100% от тела долга; ограничение количества одновременно действующих «займов до зарплаты» до одного; введение «периода охлаждения» для микрозаймов сроком до трех дней.
Нет сомнения, что эти предложения действенные и полезные. Но, на наш взгляд, для наведения порядка на микрофинансовом рынке их недостаточно.
Что еще можно сделать для того, чтобы жизнь заемщиков стала легче, а люди в меньшем количестве попадали в долговую кабалу?
Во-первых, ввести запрет выдачи займов до зарплаты получателям социальных выплат, государственных пособий и гражданам, социальные выплаты в личном бюджете которых превышают 50%. Прецеденты имеются: несколько лет назад ASIC (регулятор финансовых рынков в Австралии) подало в суд на микрофинансовую компанию Cigno Loans за то, что она выдавала займы таким необеспеченным людям.
Во-вторых, запретить выдачу займов без проверки доходов, а также заемщикам, у которых уже есть просрочки по действующим долговым обязательствам. Для примера: Резервный банк Индии запретил деятельность нескольких местных МФО, которые не соблюдали нормативные требования по оценке доходов домохозяйств и завышали ставки по микрозаймам.
В-третьих, необходимо введение «кредитного моратория» для уязвимых заемщиков. Если человек подтвердил финансовые трудности (потеря работы, болезнь), кредитор обязан заморозить долг на 3−6 месяцев без начисления пени и штрафов.
В-четвертых, следует ввести запрет агрессивной рекламы микрофинансовых организаций на аудиторию людей с низкими доходами. Сопровождать рекламные объявления стоит предупреждающей надписью: «Кредит может ухудшить ваше финансовое положение». Надзорный орган BCAP в Великобритании, контролирующий соблюдение кодексов и стандартов рынком рекламы, предлагает запретить рекламу МФО по телевидению в период до 21 часа. Можно применять эту практику и в России. В-пятых, следует увеличить штрафы за навязывание допуслуг. В Нидерландах, к примеру, штрафы финансовым компаниям, которые не указали все комиссии в договоре, могут достигать нескольких сотен тысяч евро.
Скептики, прочитав все это, скажут: хорошо, а что людям-то делать, которые срочно нуждаются в деньгах, пусть и небольших? Если не в МФО, то куда им обращаться? Действительно, жизнь непредсказуема: вчера все было стабильно, а сегодня срочно нужны деньги: на лечение, срочный ремонт, на сборы детей в школу…
Паниковать не стоит. Даже в самой сложной финансовой ситуации есть способы найти деньги, не влезая в долговую кабалу МФО.
Можно взять заем у работодателя. Некоторые работодатели — особенно крупные компании — могут выдавать беспроцентные займы сотрудникам. Это, конечно, не афишируется, но если подойти к руководству и честно объяснить ситуацию, есть вероятность, что вам пойдут навстречу. Когда попросить деньги неудобно, можно договориться о получении части зарплаты авансом.
Есть вариант одолжиться у знакомых. Обратиться за помощью к близким может быть психологически сложно. Но это явно предпочтительнее варианта взять заем под ростовщические проценты.
Полезен также аудит имущества. Когда денег нет, пора взглянуть на свои вещи свежим взглядом. Нет ли у вас того, что давно не используется? Это может быть бытовая техника, смартфоны, одежда, антиквариат… Размещайте объявление о продаже на соответствующих ресурсах и ждите покупателей.
Не следует исключать пересмотр собственных расходов. Иногда проблема не в отсутствии денег, а в их неправильном распределении. Часть статей расходов всегда можно урезать без особого ущерба для себя. Например, отказаться от ненужных подписок, импульсивных покупок вещей, которые потом пылятся в шкафу, заказа доставки еды на дом.
И последний совет: формируйте собственную финансовую «подушку безопасности». Чтобы не попасть в долговую кабалу, очень важно создавать денежный запас. Достаточно откладывать хотя бы 5−10% от зарплаты каждый месяц. Хранить сбережения нужно отдельно (например, на банковском вкладе) — так и проценты начислятся, и будет сложнее потратить эти деньги.