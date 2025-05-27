Минздрав о пострадавших в ДТП под Смолевичами: три человека госпитализированы

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека госпитализированы с различными травмами, пять обследованы и отправлены на амбулаторное лечение. В пресс-службе Минздрава рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Смолевичском районе на автодороге Р-53 «Слобода — Новосады» при движении в направлении Минска, передает корреспондент БЕЛТА.
Маршрутка с пассажирами опрокинулась в Смолевичском районе.
По сообщению специалистов Республиканского центра организации медреагирования Минздрава, в результате ДТП пострадали 7 человек.
«Всех осмотрели специалисты бригад скорой медицинской помощи и направили на госпитализацию в Смолевичскую центральную районную больницу. Врачи провели осмотры и диагностические исследования всем пострадавшим в ДТП. Один человек госпитализирован в хирургическое отделение ЦРБ для наблюдения, второй — переведен в учреждение здравоохранения Минска. В Минскую областную клиническую больницу в нейрохирургическое отделение доставлен третий пациент. У него диагностирована сочетанная травма. Состояние оценивается как средней тяжести. Выполнено обследование, проведены осмотры специалистов. В оперативном вмешательстве в настоящее время пострадавший не нуждается», — сообщили в пресс-службе.
Еще пять пациентов осмотрены специалистами. Им проведены необходимые диагностические процедуры, и они направлены на амбулаторное лечение. -0-
Фото МВД.