«Покупают личность детей»: мошенники используют школьников для обмана россиян

«Россию захлестнула новая волна: преступники покупают личность детей, их аккаунты, точнее берут в аренду, оплата почасовая… четыре доллара в час, есть и за восемь долларов. Такие чаты появляются практически каждый день» — говорится в материалах управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. С ними ознакомилось РИА Новости. Такие аккаунты позволяют мошенникам совершать телефонные обзвоны россиянам с целью обмана.