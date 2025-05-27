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«Покупают личность детей»: мошенники используют школьников для обмана россиян

Мошенники арендуют аккаунты WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) у российских школьников за 4−8 долларов в час, чтобы обзванивать россиян с целью хищения средств, не покидая территорию Украины. Об этом сообщает МВД РФ.

Мошенники используют WhatsApp с привлечением детей для обмана россиян.

Мошенники арендуют аккаунты WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) у российских школьников за 4−8 долларов в час, чтобы обзванивать россиян с целью хищения средств, не покидая территорию Украины. Об этом сообщает МВД РФ.

«Россию захлестнула новая волна: преступники покупают личность детей, их аккаунты, точнее берут в аренду, оплата почасовая… четыре доллара в час, есть и за восемь долларов. Такие чаты появляются практически каждый день» — говорится в материалах управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. С ними ознакомилось РИА Новости. Такие аккаунты позволяют мошенникам совершать телефонные обзвоны россиянам с целью обмана.

В некоторых чатах число участников достигало пяти тысяч человек. Причем сами школьники-дропперы также могли получать до 80 тысяч рублей в месяц, если проходили идентификацию — записывали видео с паспортом и личными данными, подтверждая свою «работу» финансовым менеджером. Таким образом подростки становились соучастниками преступлений.

В МВД неоднократно рассказывали о новых способах мошенничества при помощи мессенджеров, включая WhatsApp. Также сообщалось и о проблемах с защитой самой программы. Недавно россиян призывали массово обновить приложение из-за серьезных уязвимостей.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной.