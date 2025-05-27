Politico: в США остановили собеседования на визы для студентов

Ранее, 22 мая, власти США отозвали лицензию у Гарвардского университета на прием иностранных студентов, что фактически заблокировало им возможность въезда в страну. Университет отреагировал незамедлительно, подав иск против федерального правительства, и уже 23 мая суд временно приостановил действие этого спорного решения.