Politico: в США остановили собеседования на визы для студентов

Американское правительство временно приостановило процесс проведения собеседований для желающих получить студенческие визы, передает газета Politico со ссылкой на правительственные документы.
В телеграмме, направленной аппаратом госсекретаря Марко Рубио, указывается, что «администрация распоряжается, чтобы посольства и консульские отделы США прекратили назначение новых собеседований для таких заявителей на студенческие визы».
Журналисты отмечают, что данная мера связана с рассмотрением администрацией Белого дома возможности введения обязательной проверки социальных сетей для иностранных граждан, планирующих обучение в Соединенных Штатах.
Ранее, 22 мая, власти США отозвали лицензию у Гарвардского университета на прием иностранных студентов, что фактически заблокировало им возможность въезда в страну. Университет отреагировал незамедлительно, подав иск против федерального правительства, и уже 23 мая суд временно приостановил действие этого спорного решения.