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Politico: в США остановили собеседования на визы для студентов

Белый дом изучает возможность введения обязательной проверки соцсетей иностранцев, которые подают заявления на учебу в США.

Источник: Аргументы и факты

Американское правительство временно приостановило процесс проведения собеседований для желающих получить студенческие визы, передает газета Politico со ссылкой на правительственные документы.

В телеграмме, направленной аппаратом госсекретаря Марко Рубио, указывается, что «администрация распоряжается, чтобы посольства и консульские отделы США прекратили назначение новых собеседований для таких заявителей на студенческие визы».

Журналисты отмечают, что данная мера связана с рассмотрением администрацией Белого дома возможности введения обязательной проверки социальных сетей для иностранных граждан, планирующих обучение в Соединенных Штатах.

Ранее, 22 мая, власти США отозвали лицензию у Гарвардского университета на прием иностранных студентов, что фактически заблокировало им возможность въезда в страну. Университет отреагировал незамедлительно, подав иск против федерального правительства, и уже 23 мая суд временно приостановил действие этого спорного решения.