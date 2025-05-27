Иконы, «круглые столы» и камеры в туалетах: ЕГЭ сотрясают первые скандалы

Инцидент произошел 23 мая в московской школе № 1505. Выпускники сдавали экзамен по истории. То ли тематика навела, то ли нехватка посадочных мест, но сотрудники пункта приема экзамена (ППЭ) решили сдвинуть парты, соорудив по форме что-то вроде круглого стола короля Артура. Получилось, что школьники сидели не по одному за партой, как принято на экзаменах, а по три человека за столом. При этом расстояние между сидящими было достаточным, чтобы исключить списывание и подсказки. Однако педагоги не предусмотрели другой исход событий: школьники пожаловались на нарушение личного пространства.