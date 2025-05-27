Иконы, «круглые столы» и камеры в туалетах: ЕГЭ сотрясают первые скандалы

Период сдачи единого государственного экзамена едва стартовал, но уже поступают жалобы от выпускников и их родителей на нарушение регламента госэкзамена. Первая из них: школьникам не понравилась расстановка парт во время сдачи ЕГЭ. Вместо традиционной рассадки по рядам в одной из школ парты сдвинули в круг. И это, по словам тестируемых, нарушило их внутренний дзен. Жалоба последовала незамедлительно…
Инцидент произошел 23 мая в московской школе № 1505. Выпускники сдавали экзамен по истории. То ли тематика навела, то ли нехватка посадочных мест, но сотрудники пункта приема экзамена (ППЭ) решили сдвинуть парты, соорудив по форме что-то вроде круглого стола короля Артура. Получилось, что школьники сидели не по одному за партой, как принято на экзаменах, а по три человека за столом. При этом расстояние между сидящими было достаточным, чтобы исключить списывание и подсказки. Однако педагоги не предусмотрели другой исход событий: школьники пожаловались на нарушение личного пространства.
— Не было ощущения изолированности и конфиденциальности, как должно быть на ЕГЭ. Было видно, как работают другие, а также чувствовалось психологическое напряжение от отсутствия личного пространства, — зафиксировала одна из учениц.
Напрягли школьницу и перешептывания других учеников между собой. Все это мешало сосредоточиться на тестах и ставило школьников, оказавшихся поневоле заложниками «круглого стола», в неравные условия с прочими выпускниками, сдающими экзамен традиционным способом.
Жалоба была направлена члену общественной палаты РФ, главе «Лиги защиты Интернета» Екатерине Мизулиной. Общественница не поддержала идею педагогов. «Не в настолку же играют», — написала она в ТГ-канале. И перенаправила письмо в Рособрнадзор. Там ознакомились с фактами и решили, что да, возможно, выпускники и испытали дискомфорт. Однако санкций в отношении школы не последовало. И результаты тестов не отменили, чего наверняка добивались авторы обращения. Хотя педагогам дали указание больше не креативить.
— Московская школа, использующая «круглый стол» для проведения ЕГЭ, не нарушила регламент, — сообщили «МК» в столичном департаменте образования. — Для написания письменной работы несколько столов были объединены в овальную форму, что не противоречит правилам.
Второй скандал разразился в Кемерове. Здесь камнем преткновения стали пресловутые камеры. В одном из пунктов ЕГЭ их установили прямо в туалете. Логика понятна: во время госэкзамена школьник имеет право отпроситься по своим нуждам. Причем наблюдатель может его сопроводить, но только до входа в уборную. В кабинки у него доступа, разумеется, нет. Здесь школьник находится один.
По правилам, не имеющим отношения к регламенту проведения ЕГЭ, камеры в туалетах устанавливать нельзя. Однако школьники из Кемерова обнаружили, что в одном из ППЭ велась запись из самих кабинок. «Были характерные звуки от них, а также работала подсветка».
По словам учеников, камеры были установлены как в мужских туалетах, так и в женских. Они висели на стенах, но так, что «было видно каждую кабинку, двери были крайне низкими, тем более для 11-классников».
На этот раз жаловались родители. Они просили обратить внимание на проблему: ведь в этом ППЭ еще экзаменоваться другим кемеровским выпускникам.
В самом учебном заведении наличие камер признали и обещали их немедленно демонтировать. Учащиеся в разговоре с корреспондентом «МК» сообщили, что видеонаблюдение установили еще год назад. Не из-за ЕГЭ, а потому, что школьники любят «собираться в туалетах и хулиганить».
Резонансным стал случай в Екатеринбурге. Учащаяся гимназии принесла в ППЭ иконку. Она надеялась, что ее покровительница, святая великомученица Александра, поможет ей сдать экзамен. Но при досмотре святой образ изъяли. Экзаменаторов смутил картонный оборот изображения. При желании на нем можно написать убористую шпаргалку. Правда, подсмотреть в нее на экзамене было бы проблематично. Все-таки класс относительно небольшой, а наблюдение за школьниками ведется «в несколько глаз», куда пристальнее, чем на обычной контрольной.
В разговоре с корреспондентом «МК» сотрудник ППЭ счел такие действия провокацией. Возможно, ненамеренной.
— На ЕГЭ запрещено проносить все, что не разрешено. Список разрешенных предметов ограничен: ручки, вода, шоколадка, лекарство. Об этом рассказывают чуть ли не каждый день. Информируют родителей. Ну для чего нужно что-то выдумывать?! — рассказал «МК» сотрудник одного из ППЭ. — Никаких оберегов, плюшевых мишек, фотографий любимых мальчиков. Надо относиться с пониманием к организаторам экзаменов и не провоцировать их.
Ситуацию с иконой на ЕГЭ прокомментировал священнослужитель храма в Екатеринбурге. Он сказал, что молиться можно и без иконы. Бог все равно услышит просьбы. Тем более что к нательному кресту никаких вопросов не возникает.