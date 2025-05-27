27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальные профцентры Беларуси и Индии заинтересованы укреплять партнерство. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.
Председатель ФПБ Юрий Сенько встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Беларуси Ашоком Кумаром. На встрече, прошедшей в штаб-квартире национального профцентра, было отмечено, что на сегодняшний день расширяется взаимодействие Беларуси и Индии в торгово-экономической сфере. Укрепление партнерства национальных профцентров стран даст дополнительные возможности в этом и других направлениях.
Юрий Сенько рассказал о выстроенной системе социального партнерства в Беларуси, тех возможностях, которые сегодня имеют профсоюзы Беларуси в части защиты интересов трудящихся, а также результатах деятельности ФПБ.
Посол Индии в Беларуси высказал заинтересованность в дальнейшем изучении опыта национального профцентра нашей страны по разным направлениям. Также был отмечен высокий уровень гарантий и защищенность работников в Беларуси.
В целом стороны обсудили большой круг вопросов. Так, председатель ФПБ рассказал о работе по расширению сотрудничества между профсоюзами двух стран — на сегодняшний день уже есть определенный опыт взаимодействия между отраслевыми организациями, но потенциал совместной работы гораздо шире. Также речь шла о налаживании контактов между высшими учебными заведениями страны, возможностях обучения студентов из Индии в Беларуси, в том числе обсуждался потенциал в этой сфере профсоюзного Международного университета «МИТСО». Кроме того, во время диалога были рассмотрены перспективы совместной работы в сфере туризма и санаторно-курортного оздоровления, в том числе с привлечением профсоюзных специализированных предприятий.
Прошедшая встреча — это продолжение работы национального профцентра по расширению международного сотрудничества, в частности со странами, входящими в Шанхайскую организацию сотрудничества. На сегодняшний день Беларусь и Индия наряду с другими государствами являются полноправными членами этого международного объединения и активно развивают долгосрочные отношения добрососедства, дружбы и сотрудничества как в двухстороннем, так и в многостороннем формате. Свой вклад в эту работу вносят и профсоюзы. Например, буквально на прошлой неделе председатель ФПБ принял участие в собрании руководителей национальных профцентров, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества. Итогом этого представительного форума стало принятие согласованного документа руководителей национальных профцентров стран — участниц ШОС, которым предусмотрено расширение контактов и совместная работа профсоюзов по многим актуальным вопросам. -0-