Национальные профцентры Беларуси и Индии заинтересованы укреплять партнерство

В целом стороны обсудили большой круг вопросов. Так, председатель ФПБ рассказал о работе по расширению сотрудничества между профсоюзами двух стран — на сегодняшний день уже есть определенный опыт взаимодействия между отраслевыми организациями, но потенциал совместной работы гораздо шире. Также речь шла о налаживании контактов между высшими учебными заведениями страны, возможностях обучения студентов из Индии в Беларуси, в том числе обсуждался потенциал в этой сфере профсоюзного Международного университета «МИТСО». Кроме того, во время диалога были рассмотрены перспективы совместной работы в сфере туризма и санаторно-курортного оздоровления, в том числе с привлечением профсоюзных специализированных предприятий.